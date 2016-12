Serie A, Juventus-Inter 2-0: decidono Bonucci e Morata

LA PARTITA

La Juve non sbaglia un colpo. Dopo il mezzo passo falso col Bologna e il pari in rimonta col Bayern, la banda di Allegri riprende il cammino vincente che l'ha portata in vetta al campionato e ridimensiona le speranze di Champions dell'Inter. E lo fa senza strafare, con una gara ordinata e decisa da due episodi. Una prova di forza che da una parte conferma l'ottimo lavoro di Allegri e l'eccellente stato di forma dei suoi uomini e dall'altra condanna il progetto di Mancini, che esce dallo Stadium a testa bassa. Tanti muscoli, zero gioco, niente idee e pochi lampi. E' questa l'Inter della seconda parte della stagione. La gara di andata contro la Juve, del resto, ormai è solo un lontano ricordo. E' cambiato tutto: classifica, umore e obiettivi. E lo si capisce subito dando un'occhiata alle formazioni.



Allegri recupera Chiellini e torna al 3-5-2, con l'ex Hernanes al posto dell'infortunato Marchisio e Alex Sandro sulla corsia sinistra. In avanti il tandem Dybala-Mandzukic. Mancini opta per lo stesso modulo, con Medel, Melo e Kondogbia in mediana e in attacco la coppia Palacio-Icardi. Senza un palleggiatore in mezzo al campo, l'Inter mostra subito i muscoli, ma lascia troppo spazio a Hernanes, che dopo solo quattro minuti centra la traversa con un missile dalla distanza che impaurisce i nerazzurri. Ordinata e aggressiva, la squadra di Allegri alza il baricentro, fa girare bene la palla e attacca la profondità. Sulla sinistra Alex Sandro è una spina nel fianco per la difesa dell'Inter, con Murillo e Miranda spesso in difficoltà. Dopo dieci minuti è la Juve a fare il match e a pressare alto. Dybala e Mandzukic falliscono il bersaglio grosso da buona posizione, poi è ancora Hernanes a impegnare Handanovic. Senza soluzioni manovrate, la squadra di Mancini invece è pericolosa solo sui calci piazzati. E Icardi non tocca palla. Con le corsie bloccate, la partita si gioca in mezzo al campo. Kondogbia lotta con Khedira e prova a mettere ordine, con Palacio che arretra per cercare palle giocabili e aprire la difesa bianconera dialogando con D'Ambrosio. Nei panni di Marchisio, Hernanes invece dirige bene il traffico e la Juve attacca con tanti uomini, ma senza gli strappi di Pogba, che fatica a trovare la posizione. Alla mezz'ora Icardi ha sui piedi il pallone buono per rompere gli equilibri, ma sbaglia tutto. Col terreno appesantito dalla pioggia e le continue interruzioni, il gioco fatica a decollare.



L'Inter da "battaglia" soffre, ma resiste alla capolista per i primi 45'. Poi nella ripresa abbassa la guardia e cade subito, colpita da un destro al volo di Bonucci dopo un disimpegno sbagliato di D'Ambrosio. E' la rete del crack, quella che rompe gli indugi e mette il match sui binari bianconeri. Mancini inserisce Ljajic e cambia modulo, ma la Juve non si scompone e continua a manovrare gestendo il possesso palla. Alex Sandro, ispirato, pesca Dybala in mezzo all'area, ma l'argentino spedisce a lato il colpo del ko. Messa in campo più per rompere il gioco, che per costruire, l'Inter non ha soluzioni in fase di impostazione e si affida ai lanci lunghi per le punte, ma dalle parti di Barzagli e Bonucci non si passa. Entra anche Perisic e Mancini passa alla trazione anteriore. Nell'ultimo quarto d'ora l'Inter attacca a testa bassa, costringendo la Juve ad arretrare. Allegri toglie Dybala e getta Morata nella mischia per sfruttare le ripartenze. Mossa azzeccata, manco a dirlo. Lo spagnolo entra subito in partita, si procura un rigore e all'83' raddoppia dal dischetto. Nell'assalto finale Eder (entrato all'85') costringe Buffon agli straordinari per difendere il suo record di imbattibilità, ma i giochi ormai sono fatti. Questa Juve è un rullo compressore. L'Inter invece è ancora un cantiere. Il terzo posto della Roma è a 5 punti dai nerazzurri. In mezzo c'è la Fiorentina e dietro il Milan che rimonta. Per Mancini la Champions sembra sempre più lontana. Per Allegri invece si profila un altro finale di stagione da grandi sogni: campionato, Coppa Italia e Champions. Bayern permettendo.