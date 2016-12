Serie A: Juventus-Fiorentina, big match allo Stadium

Allegri contro Paulo Sousa , Kalinic contro Dybala , una grande sfida per i piani alti della Serie A: questo e tanto altro, oltre all'acerrima e storica rivalità è Juventus-Fiorentina , match valido per la 16esima giornata. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Siviglia in Champions League che è costata loro il primato nel girone, mentre i viola vogliono continuare a correre dopo la vittoria col Belenenses e l'accesso ai sedicesimi di Europa League.

In campionato Gonzalo Rodriguez e compagni grazie al brillante 3-0 rifilato all'Udinese si sono ripresi la seconda posizione, salendo a quota 32 in graduatoria. La Juventus è reduce da cinque vittorie consecutive che le hanno permesso il rilancio in campionato: quinto posto per i bianconeri, a -5 dalla storica rivale Viola.

Le due formazioni si sono sfidate 76 volte a Torino: 50 successi per la Vecchia signora, 20 pareggi e sei affermazioni toscane. Lo scorso anno i piemontesi si sono imposti 3-2 (due volte Tevez, Llorente, Gonzalo e Ilicic), mentre la vittoria viola manca dalla stagione 2007-2008, quando il match terminò 2-3 (Gobbi, Papa Waigo, Osvaldo, Sissoko e Camoranesi).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2):

Fiorentina (3-4-2-1):

Stasera, con fischio d'inizio alle ore 20.45, si accendono i riflettori allo Stadium per la super sfida tra Juventus e Fiorentina.Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Evra; Dybala, Mandzukic.A disp.: Neto, Rubinho, Caceres, Rugani, Alex Sandro, Khedira, Padoin, Vitale, Cuadrado, Zaza, Morata. All.: AllegriSqualificati: -Indisponibili: Pereyra, HernanesTatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Badelj, Vecino, Marcos Alonso; Borja Valero, Ilicic; Kalinic.A disp.: Sepe, Lezzerini, Tomovic, Pasqual, Mario Suarez, Gilberto, Mati Fernandez, Verdù, Rebic, Rossi, Babacar. All.: SousaSqualificati: -Indisponibili: Blaszczykowski