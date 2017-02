Serie A: Juventus-Empoli 2-0, bianconeri a +10 sulla Roma

Nel secondo anticipo della 26.ma giornata, la Juventus supera l'Empoli e centra la settima vittoria consecutiva in campionato. Allo Stadium finisce 2-0 per la squadra di Allegri, che sblocca il match con l'autogol di Skorupski (52'), sfortunato in occasione di un colpo di testa di Mandzukic. Il raddoppio, al 65', arriva grazie al sinistro di Alex Sandro. I bianconeri salgono momentaneamente a +10 sulla Roma.