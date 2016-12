Serie A: Juventus-Empoli 1-0, decide Mandzukic

Alla Juventus basta un gol di Mandzukic per battere l' Empoli nel secondo anticipo della 31.ma giornata di serie A e ad andare momentaneamente a +6 sul Napoli. L'attaccante croato, servito alla perfezione da Pogba , buca di testa Skorupski in chiusura di primo tempo, nella ripresa succede poco anche se Allegri e Giampaolo rimangono in ansia per gli infortuni di Chiellini (problema all'adduttore) e Saponara.

LA PARTITA

La Juventus quindi non casca nel trabocchetto della pausa per le nazionali, che spesso lascia brutti ricordi (e non solo per questioni fisiche). La vittoria arriva in modo meritato, con un risultato meno netto solo per "colpa" di Skorupski, contro un Empoli che se la gioca a viso aperto, pure troppo. Se il 3-5-2 di Allegri conta su un Morata bravo a svariare su tutto il fronte offensivo, e spesso aiutato da Pogba in area, quasi a trasformarsi in 3-4-3, la qualità dei centrocampisti azzurri fa tribolare non poco la linea mediana bianconera. Nel primo tempo, molto più divertente della ripresa, oltre alle prevedibili occasioni juventine, c'è anche spazio per i toscani che sbagliano la prima vera palla-gol del match con Saponara al 14'. La tattica di Giampaolo è quella del dialogo stretto al limite dell'area per poi scaricare da lontano, giusto per evitare che Morata e Pogba ripartano in contropiede.

Già dalla mezz'ora, però, è la Juventus a prendere in mano il match. Dopo il sinistro di Mandzukic che finisce su Skorupski e la giocata di Morata sulla traversa, al 29' viene annullato un gol a Morata, in fuorigioco millimetrico. Le occasioni iniziano a farsi tante, ma è proprio quando l'Empoli pensa di averla scampata che Mandzukic sbuca davanti Mario Rui e trasforma in oro il delizioso cross di Pogba. Una sentenza dalla quale i toscani non si riprenderanno praticamente più. I veri problemi per Allegri, arrivano ancora dall'infermeria. Al nono della ripresa esce dal campo Chiellini maledicendo il mondo per l'ennesimo infortunio, così Evra si sposta nella linea a tre a dare una mano a Rugani - ancora una volta positivo - e Barzagli, per l'occasione spostato in mezzo in modo da facilitare la vita al giovane compagno di reparto.

Tra infortuni, falli e fasi di gioco spezzettate, la partita si avvia con noia al finale, invece scoppiettante. Merito di Zaza che ridà fiato all'attacco juventino e, in combinazione con l'amico Morata, rischia di andare per due volte vicino al raddoppio. L'attaccante italiano ci prova in semirovesciata e da fuori, facendo fare di nuovo bella figura a Skorupski. Il triplice fischio sancisce la ventesima vittoria nelle ultime 21 partite della Juventus, che riprende la corsa scudetto da dove l'aveva lasciata: con i tre punti. L'Empoli prende l'ennesimo gol di testa - siamo a quota 12 - che sono anche le partite consecutive senza vincere, lascia ancora una bella sensazione (soprattutto per la prima frazione di gioco) ma ora in classifica rischia di essere agganciata (o superata) da tre squadre.