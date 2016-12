Serie A: Juventus chiamata all'esame Fiorentina

17:57 - Allo stadio Artemio Franchi va in scena l'anticipo di lusso della 14esima giornata di Serie A che vede di fronte Fiorentina e Juventus. Questa sera scendono in campo due squadre divise da una rivalità entrata di diritto nella storia del calcio italiano. Per il pubblico viola è la partita dell’anno, la più attesa dell campionato e sicuramente la squadra di Montella farà di tutto per cercare di giocare un brutto scherzetto ai bianconeri.

La Fiorentina è reduce dalla bella vittoria per 4-0 al Sant'Elia contro il Cagliari: i viola, dopo un avvio difficile di campionato, sembrano aver ritrovato la giusta strada e proveranno a bissare lo sgambetto fatto alla Juve dopo quello casalingo (in campionato) della passata stagione: in quell'occasione terminò 4-2 per gli uomini di Montella con tripletta di Pepito Rossi. Il tecnico viola punta tutto sulla fiducia ritrovata di Mario Gomez, tornato al gol nel match col Cagliari. Al suo fianco ci sarà Cuadrado. La Juventus, dopo la vittoria all'ultimo secondo nel derby contro il Torino con una staffilata di Pirlo da fuori area, cerca il successo per lanciare un altro forte segnale alla Roma nella lotta scudetto. La squadra di Max Allegri è attualmente al comando della classifica con 3 punti di vantaggio sui giallorossi, impegnati, sabato alle 18 all'Olimpico contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero dovrebbe lasciare a riposo Tevez e Marchisio in vista della sfida Champions con l’Atletico. Spazio dal primo minuto alla coppia d’attacco Coman-Llorente. Recuperato, invece, Buffon che torna tra i pali dopo il forfait col Toro. A dirigere l'incontro è stato designato Nicola Rizzoli. Il fischietto bolognese (considerato il migliore in Italia), ha anche arbitrato la finale della Coppa del Mondo in Brasile tra Argentina e Germania e sarà aiutato questa sera dai guardalinee Faverani e Stefani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Neto; Savic, G. Rodriguez, Basanta; Joaquin, M. Fernandez, Pizarro, B. Valero, Alonso; Cuadrado, M. Gomez A disp.: Tatarusanu, Richards, Tomovic, Hegazi, Lazzari, Badelj, Aquilani, Kurtic, Vargas, Babacar, Marin, Ilicic. All.: Montella

Juventus (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Pereyra, Vidal, Pirlo, Pogba; Evra; Llorente, Coman A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Mattiello, Marchisio, Pepe, Tevez, Giovinco, Morata. All.: Allegri