Serie A: Juventus, c'è il Cagliari per ripartire

I rossoblù di Juric ospitano infatti il Napoli di Sarri che in Liguria cercherà di sfruttare ancora la vena realizzativa di Milik, impressionante per la continuità trovata sottoporta in questo avvio di campionato. Compito difficilissimo per Pavoletti e soci, apparsi in calo nella trasferta in casa di un Sassuolo che va a Verona per stabilire chi, tra neroverdi è Chievo, è la più grande delle cosiddette piccole.



Grande attesa per il match del Castellani dove l'Inter di De Boer dovrà dire se è quella enorme vista domenica scorsa contro la Juventus, quella inguardabile di Europa League contro l'Hapoel Beer Sheva, oppure una via di mezzo contro la quale l'Empoli potrà giocarsi comunque le proprie carte. Poche, invece, quelle che dovrebbe avere il Crotone a Roma, con i giallorossi costretti a vincere per non perdere altro terreno dai piani altissimi.



A chiudere il programma un Udinese-Fiorentina tutta da seguire, dove chi vince vola alto, così come Bologna-Sampdoria. Nei bassifondi attenzione a Pescara-Torino: chi perde tra Mihajlovic e Oddo rischia di andare in crisi, mentre Atalanta Palermo è già un autentico match salvezza.