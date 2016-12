Serie A: Juventus-Atalanta, esame per due

Senza Bonucci, Barzagli e Dani Alves, il tecnico livornese punta su Benatia e Rugani per completare con Chiellini il reparto difensivo, mentre davanti Mandzukic affiancherà ancora Higuain, considerata anche l'assenza di Dybala. Dall'altra parte, dentro Freuler per lo squalificato Gagliardini, con la consolidata coppia Petagna-Gomez a spaventare i pentacampioni d'Italia. Tradizione favorevolissima alla Juventus: l'Atalanta non batte infatti la Vecchia Signora da 23 gare dove sono arrivate 21 sconfitte, le ultime 12 di fila, e 2 pareggi (l'ultimo successo bergamasco risale alla stagione 2000-2001). E sempre 23 sono i successi consecutivi della Juventus in campionato tra le mura amiche, seconda striscia più lunga di sempre dopo le 25 vittorie di fila sempre dei bianconeri tra il 2013 e il 2014. Numeri che spaventano la Dea, anche se le ultime quattro trasferte senza subire reti e il digiuno di Higuain (a secco da tre partite ma lo scorso anno a segno con due doppiette contro i nerazzurri) infondono fiducia ai ragazzi di Gasperini. Calcio di inizio alle 20.45, arbitra l’incontro Irrati di Pistoia.