Serie A: Juventus a Firenze per blindare il titolo

La Fiorentina per continuare a sperare nel quarto posto, la Juventus per festeggiare matematicamente il suo quinto scudetto consecutivo, il 32esimo della sua storia. Sono questi i temi del big match del Franchi valido per la 35a giornata di Serie A e in programma stasera alle 20.45. I bianconeri, per dare inizio alla festa, dovranno però attendere il risultato di Roma-Napoli di lunedì alle 15 all'Olimpico.

Infatti, in caso di successo questa sera della squadra di Allegri al Franchi, la Signora dovrà sperare che la Roma fermi almeno sul pareggio la squadra di Sarri; se invece la Juventus non andrà oltre il pari contro la Fiorentina, servirà che i partenopei perdano contro la squadra di Spalletti. Questo perché il regolamento federale non prevede i gol segnati in trasferta negli scontri diretti come prima discriminante in caso di arrivo a pari punti.



I bianconeri di Allegri si presentano all'appuntamento con una striscia incredibile di 23 vittorie nelle ultime 24 partite di campionato: in pratica, dalla 10a giornata del girone d'andata in poi, la Juve ha vinto tutte le gare disputate pareggiandone solo una (0-0 a Bologna). La Fiorentina, reduce dalla sconfitta di Udine nel turno infrasettimanale, non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a sperare nel quarto posto, attualmente occupato dall'Inter con 5 punti di vantaggio. Ma per Borja Valero e compagni non è certo un momento particolarmente felice, considerato che delle ultime otto partite di campionato ne hanno vinta solo una (3-1 in casa contro il Sassuolo domenica scorsa).



La cabala sorride alla Juventus che, Coppa Italia compresa, ha vinto gli ultimi tre confronti ufficiali contro la Fiorentina. La formazione toscana, dal canto suo, non batte i bianconeri al Franchi dal 20 ottobre 2013, una data particolarmente felice per i tifosi viola: quel giorno, dopo avere chiuso il primo tempo in svantaggio 2-0, la squadra all'epoca allenata da Montella ribaltò il risultato imponendosi 4-2 grazie a una fantastica tripletta di Giuseppe Rossi e a una rete di Joaquin.