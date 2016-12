Serie A: Juve-Sassuolo, bianconeri a caccia di vendetta

Momento delicatissimo della stagione della Juventus, che mercoledì affronterà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions (2-2 all'andata): Allegri però non può abbassare la guardia, visto che il Sassuolo nell'ultimo turno è riuscito ad a fermare il Milan di Mihajlovic battendolo per 2-0. Domenica scorsa vittoria anche per la Juventus, che con lo stesso risultato ha piegato l'Atalanta (reti di Barzagli e Lemina). In vista della supersfida dell'Allianz Arena si potrebbe pensare ad un turnover bianconero, ma Allegri sembra avere un'altra idea. Ecco dunque un 4-4-2 con Mandzukic e Dybala, niente riposo nemmeno per Pogba . Chi è obbligato a ruotare è Di Francesco: Defrel è squalificato (ballottaggio Falcinelli-Trotta), Cannavaro e Missiroli infortunati. Ma soprattutto l'assenza dell'ultim'ora potrebbe essere quella di Berardi: il talentino neroverde ha la febbre e rischia di iniziare il match dalla panchina.

Sarà soprattutto la sfida nella quale Gigi Buffon proverà a superare Zoff, prima di dare la caccia al record di Sebastiano Rossi. Parliamo dell'imbattibilità del portiere bianconero, che non subisce gol in campionato da 836'. Davanti a lui ci sono appunto Zoff (903') e Rossi (929'). Per superare l'altro leggendario portiere della Juve, Buffon non dovrà subire gol contro il Sassuolo per 68'. Ricordiamo che nel conto generale non vengono considerati, per convenzione, i minuti di recupero. L'eventuale assalto a Rossi, perciò, sarebbe rimandato, nel caso, al derby tra Juve e Torino.