Serie A: Juve-Sassuolo 1-0, Dybala piega i neroverdi

LA PARTITA

Dal Sassuolo al Sassuolo: quattro mesi e mezzo dopo sembra di essere in un altro campionato, di un'altra stagione, con altri giocatori. E invece la Serie A registra il 19.mo risultato utile consecutivo della Juventus, che dal 28 ottobre scorso (giorno dell'ultimo ko, per 1-0, proprio in casa degli emiliani) ha conquistato 18 vittorie e un pareggio. Una macchina da punti quella dei bianconeri, granitici dietro e letali in attacco, dove Mandzukic lavora per tre e Dybala fa giochi di prestigio. La magia dell'argentino, al 36', decide la sfida e allontana il Napoli per un paio di notti: la banda di Sarri è ora staccata di sei punti.



Il ritorno degli ottavi di Champions col Bayern non influenza troppo Massimiliano Allegri, che lascia a riposo un paio di elementi fondamentali (Pogba e Lichtsteiner partono dalla panchina) ma nel complesso non snatura la squadra. In attacco sono confermati Mandzukic e Dybala, mentre dall'altra parte le assenze di Berardi e Defrel limitano - e di parecchio - il potenziale di Di Francesco. La Juve dà la sensazione di controllare senza difficoltà il ritmo della gara: non affonda mai la lama ma punge appena accelera; dietro, invece, Buffon non è praticamente mai impegnato ad eccezione di un paio di conclusioni dalla distanza da parte Sansone (75' e 87').



La perla che fa volare la Juventus nasce da una combinazione Dybala-Cuadrado sulla linea di centrocampo: il colombiano sfonda sulla destra e poi serve di nuovo l'argentino, che con un meraviglioso sinistro a giro beffa Consigli sul secondo palo (36'). Il vantaggio permette ai bianconeri di gestire le forze nella ripresa, quando l'intensità della gara cala notevolmente e Buffon riesce a mantenere la porta inviolata per altri 90 minuti. Il portiere bianconero sale a 926 minuti di imbattibilità: scavalcato Dino Zoff al secondo posto, adesso il record di Sebastiano Rossi è distante solamente 180 secondi e potrà essere battuto nel derby contro il Torino.