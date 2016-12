Serie A: Juve per lo scudetto, Milan per l'Europa

Juventus per avvicinare l'incredibile quinto scudetto consecutivo, Milan per continuare a restare aggrappato al sesto posto. Sono questi i temi del big match in programma questa sera a San Siro dove Silvio Berlusconi non sarà presente in tribuna . La squadra di Allegri, ex dell'incontro, si appresta a vivere la partita del Meazza da capolista con 6 punti di vantaggio sul Napoli e con 5 vittorie di fila. I bianconeri si sono resi protagonisti di una rimonta senza precedenti in campionato.

I rossoneri, invece, attendono la Juve con l'obiettivo di cambiare rotta dopo gli ultimi risultati deludenti. La squadra rossonera, infatti, ha conquistato solo 2 punti in 4 giornate perdendo 2-1 domenica scorsa a Bergamo con l'Atalanta. Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha mandato la squadra in ritiro forzato in vista del match con i bianconeri e si aspetta dai suoi uomini una risposta sul campo.



Milan e Juventus si ritroveranno poi il 21 maggio a Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Nella gara d'andata la Vecchia Signora si impose 1-0 grazie alla rete siglata nella ripresa da Dybala. Statistiche poco rassicuranti quelle dei rossoneri che non battono la Juventus in gare ufficiali dall'1-0 del 25 novembre 2012 firmato Robinho (su rigore). Da allora in campionato sono arrivate 5 sconfitte in altrettante partite.