Serie A: Juve-Chievo 1-1, Dybala salva Allegri

LA PARTITA

Tre partite, un solo punto e tante ombre. La Juve non è più quella dell'anno scorso, ma non esiste più nemmeno quella dei tre anni precedenti. Non è un caso l'avvio disastroso in campionato. Non è un caso perché i problemi, evidenti, in questi 270' sono sempre gli stessi e riguardano soprattutto le zone di campo lasciate scoperte dopo la partenza dei tre tenori: Pirlo, Vidal e Tevez. Anche contro il Chievo, i bianconeri fanno una fatica tremenda nella circolazione di palla, mancano gli inserimenti dal centrocampo e, di conseguenza, l'attacco ha poche chance per pungere. Se aggiungiamo poi un atteggiamento mentale troppo soft e una condizione fisica precaria, risulta semplice intuire che la strada, per Allegri, sarà lunga e decisamente in salita.



Il Chievo, forte dei sei punti conquistati nelle prime due uscite, si presenta allo Stadium con personalità, senza la minima paura. Squadra alta, tonica e parecchio spirito d'iniziativa. Dopo cinque minuti la banda di Maran è già avanti: Meggiorini innesca a sinistra Birsa, che crossa al centro e trova la deviazione di Barzagli; sulla sfera arriva Hetemaj, che di destro infila Buffon all'angolino basso. La vecchia Juve, quella degli ultimi quattro anni, si sarebbe trasformata in un tornado, stritolando l'avversario e non facendolo più uscire dall'area di rigore. Questa squadra, invece, abbozza una replica ma è affidata a tentativi estemporanei di Hernanes, Pereyra e Dybala. La scelta di lasciare (inizialmente) in panchina Pogba, poi, limita ulteriormente la Signora, incapace di andare in verticale e con la coppia d'attacco (Dybala-Morata) troppo statica.



Allegri modifica l'assetto nella ripresa, quando abbassa Hernanes in regia (fuori Marchisio), inserisce Pogba e alza Pereyra sulla trequarti. Cambia poco, in realtà. E infatti il Chievo sfiora lo 0-2 (miracolo di Buffon su Cesar) e poi lo realizza con lo stesso slloveno (61'), ma per l'arbitro Guida il difensore commette fallo su Bonucci. La Juve - sino al pari di Dybala - si fa vedere solamente con Hernanes (destro da fuori al 69', punizione al 80') e con il palo di Pereyra (57'), ma l'uomo che accende la squadra è Cuadrado, le cui accelerazioni spaccano in due la squadra prima in classifica. Il rigore, infatti, nasce da un guizzo del colombiano, che viene steso in area da Cesar: Dybala non sbaglia dagli 11 metri e la Signora conquista il primo punto di questo campionato. La finale di Champions col Barcellona è già lontana anni luce.