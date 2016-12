Serie A: Juve all'esame Lazio, Napoli-Milan partita verità

Piatto ricco negli anticipi della seconda giornata di Serie A. Alle 18 si apre il turno con Lazio-Juventus. Entrambe vittoriose nella prima giornata attraversano un buon momento di forma. I biancocelesti non vincono in campionato contro i bianconeri dal dicembre 2003, da allora 17 vittorie della Juventus e 6 pareggi in 23 incontri e in più la squadra di Allegri negli ultimi quattro confronti con la Lazio non ha mai subito reti.