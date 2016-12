Serie A: Inter-Sampdoria 3-1, i nerazzurri tornano a vincere

LA PARTITA

Sei anni dopo è completamente un'altra epoca, ma per una notte se ne dimenticano un po' tutti perché esistono emozioni destinate a rimanere eterne. La momentanea amnesia è merito di Mourinho, seduto in tribuna con Moratti e Zanetti ai suoi fianchi. Ed è anche merito dell'Inter, che torna a vincere con un perentorio 3-1 rifilato alla Samp davanti ai simboli del Triplete. Da una Champions conquistata a una qualificazione alla prossima Champions da conquistare: per tornare a competere ai massimi livelli bisogna necessariamente passare da lì.



Il ritiro deve aver fatto bene agli uomini del Mancio, che contro la Sampdoria danno vita a una prestazione solida e determinata. Il 4-4-2 nerazzurro (Perisic e Biabiany sulle fasce, Eder-Icardi in attacco) subisce l'iniziale aggressione degli ospiti, che nei primi 20 minuti coprono bene il campo costringendo l'Inter a rimanere bassa. Gli scenari cambiano al 23', quando sugli sviluppi di un corner D'Ambrosio sblocca la gara: Murillo prolunga di testa il cross di Brozovic e il terzino, col sinistro, batte Viviano da due passi. La squadra di Montella, schierata con due trequartisti (Alvarez e Correa) alle spalle di Quagliarella, tiene discretamente in mezzo al campo ma fa fatica a trovare soluzioni negli ultimi 20 metri. Così l'Inter acquista fiducia col passare dei minuti e allunga nella ripresa, quando Handanovic non viene praticamente mai impegnato ad eccezione del finale.



Il 2-0 nasce nasce da un altro calcio d'angolo e porta la firma di Miranda, al primo centro in campionato: Melo fa da sponda per il difensore, che di testa non dà scampo a Viviano. La sfera non tocca la rete ma, come confermato dalla tecnologia, supera nettamente la linea di porta consegnando ai nerazzurri una buona dose di serenità. La sfida, di fatto, finisce a minuto 73, quando Ranocchia tentenna sulla palla e Icardi ne approfitta per involarsi verso la porta blucerchiata: sinistro all'angolino e per Maurito sono 11 centri in campionato. Il gol di Quagliarella, a tempo scaduto, non allevia invece le ferite della Samp, ferma a 25 punti e senza vittorie nel girone di ritorno, nel quale ha conquistato solamente due punti in otto partite. Il Frosinone, dietro, comincia a farsi minaccioso.