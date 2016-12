Serie A: Inter-Roma 1-0, Mancini torna in testa al campionato

LA PARTITA

Nuovo passaggio di consegne in testa a un campionato sempre più variabile, imprevedibile e confuso, ma anche divertente e tremendamente combattuto. Esattamente come Inter-Roma: 95 minuti di duelli nervosi, fisici, tattici. Una battaglia risolta da Medel, emblema di un gruppo affamato e che non molla un pallone. Una squadra che torna al comando grazie a carattere e organizzazione.



Il successo dei nerazzurri nasce dalle scelte di Mancini, che spiazza tutti lasciando Icardi in panchina e lanciando D'Ambrosio - mai in campo in questa stagione - dal 1'. La panchina di Maurito è certamente figlia della scarsa intesa con Jovetic ma, inutile nasconderlo, allo stesso tempo profuma di punizione dopo le dure parole dell'attaccante (contro la squadra) nel post partita di Bologna. Così l'Inter si presenta col 4-3-3, dove gli esterni Ljajic e Perisic si abbassano in fase di non possesso per andare a comporre un solido 4-5-1. E' la stessa strategia utilizzata dalla Roma, che dovendo fare a meno di De Rossi conferma Florenzi a centrocampo e Maicon in difesa. Ne esce una prima parte di match con poco ritmo, dove entrambe non vogliono scoprirsi e provano a colpire in ripartenza. La grande chance capita a Maicon, che trova la riposta di Handanovic prima che Dzeko si faccia anticipare da D'Ambrosio (23'). L'Inter, sin lì non troppo fluida, passa con un destro di Medel da 27 metri: Szczesny ci arriva in ritardo e il cileno può così festeggiare il primo centro in Serie A.



Con il vantaggio in tasca, la banda di Mancini nella ripresa prova a controllare la gara, rischiando però più volte di essere raggiunta. La Roma, infatti, alza il baricentro di 20 metri e si proietta con costanza nella metà campo nerazzurra: la squadra di Garcia fatica a sfondare sulle fasce (ottimo il lavoro di Nagatomo e D'Ambrosio contro Salah e Gervinho) ma punge per vie centrali o sulle palle inattive. Handanovic, al 16', è strepitoso con un triplo intervento su Florenzi, Salah e Murillo, che rischia l'autogol; poi è Rudiger a sfiorare l'1-1 con un colpo di testa (27'). Nel momento migliore della Roma, però, Pjanic lascia i compagni in 10 in seguito a un fallo di mano: doppio giallo ed espulsione automatica. Mancini, intanto, resta fedele alle sue scelte iniziali e inserisce Palacio al posto di Jovetic, lasciando dunque Icardi - capitano e punto di riferimento fino a poche ore fa - a riflettere in panchina. La questione, c'è da giurarci, non finirà qui.