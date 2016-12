Serie A: Inter, Mancini se la ride...

Lo aspettavano al varco, dopo le disastrose amichevoli estive con pochi gol fatti e molti presi. E Roberto Mancini non si è fatto cogliere in contropiede: anzi, da attaccante quale è stato, aveva risposto già nella conferenza di vigilia ai tanti dubbi dei presenti. Poi, per rendere tutto più piacevole, il tecnico di Jesi ha vinto all'esordio contro l'Atalanta con un gol di Jovetic in pieno recupero. Un inizio così, in pochi se lo aspettavano.