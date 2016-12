Serie A: Inter-Lazio, è la notte degli ex

Otto mesi dopo l'esonero, Stefano Pioli ritrova il suo passato. Nel 18esimo turno di Serie A (l'ultimo del 2016) a San Siro arriva la Lazio di Inzaghi, sorprendentemente terza in classifica a +7 sull'Inter. Una partita dal sapore speciale per l'allenatore emiliano che nella stagione 2014-15 portò i biancocelesti fino ai playoff di Champions, dove arrivo però l'eliminazione per mano dal Bayer Leverkusen. Obiettivo che quest'anno, nonostante il ritardo dalle prime tre, Pioli intende raggiungere anche con i nerazzurri.



Entrambe le squadre sono reduci da due successi di fila ma è la Lazio ad attraversare un momento di forma migliore, con l'Inter sempre alla ricerca di solidità e continuità. Non solo: l'Inter non batte i biancocelesti a San Siro da tre stagioni, quando una doppietta di Palacio e le reti di Hernanes e Icardi fissarono il punteggio finale sul 4-1 nell'ultimo match a San Siro dei pilastri Zanetti, Milito e Samuel. Nella scorsa stagione, invece, due vittorie laziali, con il blitz a Milano deciso da una doppietta del grande ex Candreva.