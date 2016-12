Serie A: Inter-Juve sabato 16 maggio alle 18

18:03 - Inter-Juve, valida per la 36.a giornata di Serie A, si giocherà sabato 16 maggio alle ore 18 anziché domenica 17 alle ore 20.45 come stabilito in precedenza. Lo ha comunicato la Lega Serie A. Roma-Udinese, che era fissata per domenica 17 alle ore 15, verrà disputata alle ore 20.45. Come già previsto, Fiorentina e Napoli, impegnate in casa contro Parma e Cesena, giocheranno lunedì 18 rispettivamente alle 19 e alle 21 per gli impegni di Europa League.

