Serie A: Inter-Genoa 1-0, Ljajic trascina i nerazzurri

Nel terzo anticipo della 15.ma giornata di campionato, l'Inter supera il Genoa e, in attesa del Napoli impegnato domenica, sale di nuovo in testa alla classifica a +2 sui partenopei. A San Siro finisce 1-0 per i nerazzurri, che trovano i tre punti grazie al gol di Ljajic, a segno con un calcio di punizione che beffa Perin al 59'. La squadra di Mancini chiude in 10 uomini per l'espulsione di D'Ambrosio (doppio giallo all'86').

LA PARTITA

Una reazione immediata e convincente, un nuovo leader e un vecchio punto di riferimento ormai relegato in panchina. Cinque giorni dopo il k.o. di Napoli, l'Inter riparte all'istante e conferma l'ottimo stato di salute mostrato nelle ultime settimane, compreso lunedì scorso contro i partenopei. Mancini torna al successo - e al comando in classifica - grazie a un Ljajic sempre più maturo, che si carica la squadra sulle spalle alternando palle illuminanti per i compagni a conclusioni sempre velenose: come la punizione che attraversa l'area di rigore e lascia immobile Perin prima di infilarsi all'angolino. L'unica situazione non troppo semplice da gestire, per il tecnico, sarà quella legata Icardi: da nuovo capitano del gruppo a seconda scelta in nemmeno quattro mesi.



Mancini cambia l'attacco per la settima partita consecutiva e stavolta propone un particolare 4-2-3-1, dove Biabiany e Ljajic sono gli esterni mentre Jovetic è libero di esprimersi alle spalle di Palacio, che comunque non rimane mai statico al centro ma, anzi, va spesso incontro alla sfera per aprire spazi alle sue spalle. L'Inter si distende bene, i quattro davanti si esprimono spesso di prima, giocano palla a terra e soprattutto producono occasioni in serie. Nel primo tempo, ai nerazzurri, capitano almeno quattro buone chance per colpire: tre di queste finiscono sui piedi di Ljajic, che dopo aver graziato Perin lo supera con un calcio di punizione al minuto 59.



Dall'altra parte c'è invece un Genoa senza anima, che butta via un tempo (il primo) e dà qualche timido segnale di vita nella ripresa. Il Grifone, che mai offre la sensazione di poter colpire, scalda i guantoni di Handanovic una sola volta (destro di Figueiras al 53') e per il resto si limita a difendere, abbozzando qualche infelice ripartenza. Una manna per Mancini, che rimette avanti la testa grazie all'ottavo 1-0 della stagione: oltre alla solidità, comincia a emergere parecchia qualità.