Serie A: Inter-Frosinone 4-0, nerazzurri in testa da soli

LA PARTITA

Primo poker stagionale per l'Inter, che travolge il Frosinone e torna a guardare tutti dall'alto verso il basso. Per raccontare le doti della capolista bisogna necessariamente partire dai numeri, che descrivono alla perfezione una squadra solida e, per una sera, anche un po' più spettacolare del solito. La banda di Mancini, giunta al quarto successo consecutivo, vince per la prima volta con più di un gol di scarto, sale a quota 30 punti e non subisce gol per la quarta volta di fila in questo campionato: in 13 partite, l'Inter per nove volte non ha preso gol e, se si esclude l'1-4 con la Fiorentina, ha subito soltanto tre reti in 12 gare. Sono cifre importanti, che consentono ai nerazzurri di volare a +3 sulla Roma e a +2 su Fiorentina e Napoli: proprio i partenopei saranno i prossimi avversari al San Paolo lunedì prossimo, in una match che promette già scintille.



Mancini stavolta esclude Perisic e premia la coppia Biabiany-Ljajic, schierata sulle fasce in un 4-2-3-1 a trazione anteriore. L'idea è quella di scardinare la difesa ospite provando ad allargare il gioco sugli esterni, ma il Frosinone, abbassandosi parecchio davanti a Leali, non concede metri e lascia qualche spazio solamente sulla trequarti. Non è un caso, infatti, che le chance più importanti del primo tempo arrivino da alcune conclusioni dalla distanza. Come in occasione del primo gol, quando Ljajic trova la respinta di Leali, sulla quale si avventa Biabiany: destro sotto l'angolo alto e 1-0 al minuto 29.



Nella ripresa, non appena il Frosinone prova a reagire, l'Inter si infila negli spazi e non perdona. Il 2-0 nasce da uno scambio Ljajic-Icardi, che appoggia in porta un delicatissimo assist del serbo (53'), particolarmente ispirato al contrario di Jovetic, la cui intesa con Icardi lascia molto a desiderare. Il montenegrino parte alle spalle di Maurito e, nonostante i due provino più volte a cercarsi, la sensazione è che sia innanzitutto un problema di posizionamento. Chi non ha problemi di alcun tipo è Murillo, che parte centrale e poi con l'ingresso in campo di Ranocchia viene dirottato sulla destra. Il 3-0 porta la firma del colombiano, bravo a proporsi in avanti e a sfruttare un assist di JoJo (87'), prima del 4-0 firmato da un destro di Brozovic al 92'. Non più solo risultati: questa Inter comincia anche a piacere.