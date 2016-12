Serie A: Inter-Empoli 4-3, Icardi aggancia Toni in testa alla classifica marcatori

LA PARTITA

La stagione dell'Inter finisce con l'ennesima partita folle, dai mille volti, che sottolinea i profondi problemi difensivi su cui Mancini dovrà lavorare in estate e, allo stesso modo, evidenzia quanto Icardi sia fondamentale per questa squadra. Maurito centra una doppietta prepotente, che gli consegna lo scettro di capocannoniere da dividere a metà con Toni: 22 gol in campionato e un rinnovo che a questo punto diventa un'assolutà priorità per il club di Thohir.



Contro l'Empoli, Mancini conferma Hernanes sulle trequarti alle spalle del collaudato tandem argentino (Palacio-Icardi), che punge già nel primo tempo ma senza troppa convinzione. L'Empoli parte pianino, quasi svogliato, come se la testa fosse già in vacanza. Un'impressione che pare diventare certezza quando i nerazzurri, in apertura di ripresa, volano sul 2-0 grazie alla rete di Palacio (gol a porta vuota grazie a un preciso servizio di Icardi) e al timbro dello stesso Maurito, che non perdona Bassi su assist in verticale di Kovacic (8'). L'Inter, a questo punto, sente già in tasca i tre punti e comincia a muoversi con un'unica finalità: consentire a Icardi di conquistare il titolo di capocannoniere. Un obiettivo che finisce per condizionare e limitare non poco la squadra in fase offensiva, mentre dietro si vedono i soliti errori che hanno rovinato una stagione. Mchedlidze, al 14', riapre i giochi di testa e tre minuti più tardi Pucciarelli - dimenticato da Ranocchia - trova il 2-2 da pochi passi. L'inerzia si ribalta all'istante, la banda di Mancini pare sul punto di crollare (Mchedlidze e Pucciarelli si divorano il 2-3 al 23') ma rimette avanti la testa con un sinistro di Brozovic, bravo a trovare l'angolo giusto dopo uno stop sbagliato da Icardi (25').



Il nuovo vantaggio dona serenità all'Inter, che vive d'alti e bassi incontrollabili e schizofrenici. Icardi, servito da Hernanes, timbra il 22° centro in campionato con un destro chirurgico all'angolino basso. Ma ovviamente non può certo finire qua e, infatti, lo scatenato Mchedlidze accorcia nuovamente a pochi istanti dalla fine (88'). Nel frattempo la Sampdoria pareggia contro il Parma e - nel caso di mancata licenza Uefa al Genoa - si guadagna l'accesso alla prossima Europa League ai danni della banda di Mancini. Il prossimo anno, senza Europa, dovrà necessariamente diventare un nuovo punto di partenza.