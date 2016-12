Serie A: Inter e Milan a caccia di punti per l'Europa

In casa Inter ha lasciato molti strascichi la sconfitta dell'Olimpico con la Lazio. Il tecnico Roberto Mancini ha strigliato la squadra, giudicata svogliata e senza spirito di iniziativa. Molti giocatori si giocano la conferma per la prossima stagione. L'Empoli, dopo una prima parte di stagione davvero positiva, ha avuto una leggera flessione nei risultati. La squadra di Giampaolo ha vinto solo due partite nel girone di ritorno contro Fiorentina e Verona. Il successo esterno manca addirittura all'ultimo turno d'andata in casa del Torino. Un girone fa al Castellani l'Inter si impose 1-0 grazie al gol di Icardi nel primo minuto di recupero del primo tempo.



Alle 20.45 poi tocca al Milan, impegnato al Dall'Ara contro un Bologna matematicamente già salvo. Per Donadoni sarà l'ennesima sfida contro la squadra che gli ha permesso di vincere da giocatore tutto quello che c'era da vincere in Italia, in Europa e nel Mondo e che già all'andata lo vide espugnare San Siro per 1-0 (Giaccherini). In Emilia arriva un Milan ferito nell'orgoglio con due soli punti conquistati nelle ultime tre gare (pareggi con Carpi e Frosinone a San Siro e sconfitta al Bentegodi col Verona). La panchina di Brocchi è già in bilico dopo solo 4 partite e la finale di Coppa Italia del 21 maggio contro la Juventus si avvicina. I rossoneri, inoltre, sono usciti dalla zona Europa League e hanno bisogno di una vittoria per scavalcare (almeno momentaneamente) in classifica al sesto posto il Sassuolo.