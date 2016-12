Serie A: Inter, col Bologna per i punti Champions

L'Inter è chiamata all'esame Bologna nell'anticipo del sabato sera della 29esima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo la vittoria per 3-1 col Palermo , cercano il secondo successo di fila per sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e continuare la rincorsa verso l'Europa che conta. Il terzo posto della Roma è distante 5 punti e un piazzamento in Champions è ancora a portata di mano.

La banda Mancini deve però porre attenzione al Bologna, squadra che da quando ha cambiato allenatore ha cambiato marcia portandosi dalla zona retrocessione a quella a ridosso delle migliori. Negli ultimi tre turni, però, i ragazzi di Donadoni hanno collezionato altrettanti pareggi, l'ultimo senza reti nel derby emiliano col Carpi. All'andata l'Inter espugnò il Dall'Ara con un gol di Icardi nonostante l'inferiorità numerica per il doppio giallo a Felipe Melo.



Mancini riproporrà il 4-3-3 con Icardi punta centrale affiancato da Ljajic e Perisic, questo significa che l'acquisto di gennaio Eder partirà ancora dalla panchina; in difesa D'Ambrosio a destra mentre Nagatomo vince il ballottaggio con Alex Telles, uno degli osservati del ct brasiliano Dunga insieme a Miranda. Nel Bologna Donadoni si affida a Destro in qualità di punta con Giaccherini e Rizzo a sostegno.



Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Inter (4-3-3): Handanovic; Nagatomo, Miranda, Murillo, D'Ambrosio; Brozovic, Medel, Kondogbia; Perisic, Icardi, Ljajic.

A disp.: Carrizo, Berni, Santon, Juan Jesus, Telles, Gnoukouri, Felipe Melo, Eder, Biabiany, Palacio, Manaj. All.: Mancini



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gastaldello, Maietta, Masina; Donsah, Diawara, Taider; Giaccherini, Destro, Rizzo.

A disp.: Da Costa, Stojanovic, Oikonomou, Morleo, Ferrari, Rossettini, Constant, Zuniga, Brighi, Pulgar, Brienza, Floccari. All.: Donadoni