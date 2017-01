Serie A, Inter-Chievo 3-1 in rimonta: Icardi, Perisic e Eder firmano la vittoria

L'Inter infila il quinto successo consecutivo, ancora una volta in rimonta. I nerazzurri battono 3-1 il Chievo, dopo essere andati in svantaggio al 34' con la girata di Pellissier sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pari arriva al 24' della ripresa con Icardi, bravo a deviare in rete il bel cross di Candreva. Il sorpasso lo firma Perisic al 41'. Nel finale a segno anche Eder. L'Inter sale a 36 punti, in piena corsa Champions.