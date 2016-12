Serie A, in 10 squadre per l'Europa: un campionato livellato verso il basso

12:35 - La classifica è compatta. Questo è un dato di fatto: 10 squadre in sette punti. Si parte dalla Lazio e si arriva al Sassuolo: dai 27 punti dei biancocelesti ai 20 degli emiliani, questa la fotografia della rincorsa all'Europa. Bene, allora la domanda: classifica compatta per accresciuta competitività del nostro campionato o per evidente mediocrità dovuta ad un livellamento verso il basso.



Tutto, dati alla mano, sembra portare verso la seconda soluzione. Un altro dato, fresco di giornata: di queste dieci squadre (Lazio, Napoli, Sampdoria, Genoa, Milan, Fiorentina, Udinese, Palermo, Inter, Sassuolo) solo una - il Napoli - ha chiuso il turno con i tre punti. Una corsa, quella europea, sempre più al ribasso, tanto da tenere in gioco anche chi come l'Inter nelle ultime cinque partite ha messo assieme la miseria di cinque punti o permesso dall'altra parte di rientrare in piena bagarre a chi come la Fiorentina nello stesso periodo di punti ne ha infilati 11, rimediando così ad un avvio molto lento. Insomma, ne guadagna certamente la lotta ma resta bassa la qualità.



Seconda considerazione, ancor più eclatante: si è alzato il livello delle piccole, si è abbassatto quello delle grandi e medio-grandi. Da un anno con l'altro, da una classifica all'altra, la situazione risulta evidente: Napoli -8 rispetto alla stagione scorsa, Inter -7, Fiorentina -6. Solo Lazio (+7) e Milan (+6) hanno fatto meglio, vero è che fare peggio sarebbe stato oggettivamente difficile. A dar vita e compattare il gruppone sono stati allora l'exploit della Samp (+10), la crescita di Genoa (+6) e Udinese (+5), la sorpresa Sassuolo (+6) e il ritorno convinto dopo un anno di B del Palermo.



Tradotto, chiaro il livellamento verso il basso. Livellamento che, intendiamoci, nulla toglie ma anzi aggiunge alla suspence di un campionato che, vista la fuga imprendibile di Juve e Roma, ha già connotati sin troppo decisi. Ma che al contempo è indice, per noi abbastanza chiaro, di mediocrità.