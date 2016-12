Serie A: il Verona batte 1-0 l'Atalanta, decide Saviola

17:47 - Il Verona si aggiudica lo scontro salvezza contro l'Atalanta. Al Bentegodi decide all'8' della ripresa Saviola su assist di Lazaros. Primo tempo senza sussulti, a parte un tentativo di Saviola di testa respinto coi piedi di Sportiello. All'inizio del secondo arriva il gol-partita dei padroni di casa. Toni e poi Lazaros mettono a dura prova il portiere dei bergamaschi, che resiste. Forcing finale degli ospiti, con Biava che sfiora il pari di testa.

LA PARTITA

Primo tempo con le due squadre che si affrontano a viso aperto e che si rispondono colpo su colpo. Ma nessun gol ed emozioni con il contagocce. Moras stacca di testa su punizione di Marquez, risponde Moralez sempre di testa (!) su cross di Del Grosso. Al 21' Toni si lamenta per una spinta in area di Del Grosso, l'arbitro Doveri lascia correre. E al 25' prima vera occasione della partita, con Sportiello bravissimo a respingere di piede il tentativo di testa di Saviola su cross in acrobazia di Tachtsidis. L'Atalanta replica con il destro di Zappacosta, bloccato in due tempi da Benussi. Pinilla offre spettacolo con una 'bicicletta' che termina fuori, ci provano ancora Toni dall'altra parte e poi Denis ma senza successo.



A inizio ripresa Mandorlini manda in campo Marques per Marquez. Il Verona torna in campo con piglio più deciso: subito cross di Sala per Toni che non ci arriva per un soffio poi Saviola manda a lato dalla distanza. Sono le avvisaglie del gol che arriva all'8' grazie all'attaccante argentino: inserimento sul primo palo su palla di Lazaros e conclusione alla spalle di Sportiello. La reazione dell'Atalanta è nei piedi di Pinilla e Denis ma è il Verona a sfiorare il raddoppio con Toni su cross basso di Sala: Sportiello risolve. Colantuono fa uscire Del Grosso e manda in campo D'Alessandro per dare maggior spinta alla squadra. Ma nel tentativo di cercare il gol del pareggio, l'Atalanta si espone al contropiede: al 28' Sportiello riesce a dire no a Lazaros e sulla ribattuta Saviola calcia alto da ottima posizione. Dentro anche Gomez per un Denis in ombra tra le fila dei bergamaschi ma è ancora Verona con Tachtsidis che impegna Sportiello. Forcing finale degli uomini di Colantuono: Biava di testa manda di poco a lato. Finisce 1-0, boccata d'ossigeno per il Verona, stop Atalanta dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan.





LE PAGELLE

Lazaros 7 - Ha il grande merito di regalare una bella palla a Saviola, che ringrazia e mette dentro. Prova anche la soluzione personale, Sportiello gli nega la gioia.



Sala 7 - Tanti applausi al 26' della ripresa, quando esce dal campo sostituito da Martic. E sono meritatissimi. Partita di quantità e qualità. Tra i migliori in campo.



Saviola 7 - Mandorlini lo lancia dall'inizio al fianco di Toni e l'argentino risponde con un gol da tre punti, il primo nel campionato italiano.



Sportiello 6,5 - Senza colpe sul gol. Bravo su colpo di testa ravvicinato di Saviola e su tacco di Toni.



Denis 5 - Un tentativo murato dalla difesa avversaria nel primo tempo poi il nulla. Molto più attivo il suo compagno di reparto Pinilla (6).



IL TABELLINO

Verona-Atalanta 1-0

Verona (4-3-2-1): Benussi 6; Sorensen 6, Marquez 6 (1' st Marques 6), Moras 6,5, Brivio 6; Sala 7 (26' st Martic 6), Christodoulopoulos 7 (30' st Ionita sv), Tachtsidis 6,5; Saviola 7, Hallfredsson 6; Toni 6,5. A disposizione: Rafael, Gollini, Agostini, Valoti, Campanharo, Nené, N. Lopez, Gomez, Fares. All.: Mandorlini 6,5

Atalanta (4-4-2): Sportiello 6,5; Bellini 6, Stendardo 5,5, Biava 5,5, Del Grosso 5,5 (24' st D'Alessandro 5,5); Zappacosta 6, Cigarini 5 (16' st Baselli 6), Carmona 5,5, Moralez 5,5; Pinilla 6, Denis 5 (34' st Gomez sv). A disposizione: Avramov, Scaloni, Benalouane, Migliaccio, Boakye, Spinazzola, Bianchi. All.: Colantuono 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 8' st Saviola

Ammoniti: Sorensen, Halfredsson (V), Denis, Baselli (A)