Serie A, il Sassuolo torna alla vittoria a Torino

Il Sassuolo continua la rincorsa europea vincendo a Torino, nel giorno del debutto della ridenominazione dello stadio in " Olimpico Grande Torino ". Emiliani in vantaggio dopo due minuti grazie al gol di testa di Sansone ma dopo quattro minuti Bruno Peres rimette il match in pari con un bel diagonale. Nella ripresa, colpo di testa vincente di Peluso alla mezz'ora e gol di Trotta (primo in serie A) al fischio finale.

IL TABELLINO TORINO-SASSUOLO 1-3 Torino (3-5-2) : Padelli 5,5; Bovo 5,5, Glik 5,5, Moretti 6; Bruno Peres 7, Acquah 6 (27' st Farnerud 6), Gazzi 5,5, Baselli 6 (26' st Benassi 6), Silva 6 (36' st Maxi Lopez 5,5); Martinez 6, Belotti 5,5. A disp. : Ichazo, Castellazzi, Jansson, Zappacosta, Vives, Molinaro, Edera. All.: Ventura 5,5 Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6; Vrsaljko 6, Cannavaro 6, Acerbi 6,5, Peluso 6; Pellegrini 5,5, Magnanelli 5,5, Duncan 6; Berardi 5,5 (45' st Longhi sv), Falcinelli 6,5 (40' st Trotta 6,5), Sansone 6,5 (25' st Politano 6). A disp. : Pegolo, Pomini, Adjapong, Ferrini, Abelli, Broh, Pierini. All.: Di Francesco 6,5 Arbitro : Fabbri Marcatori : 2' Sansone, 7' Bruno Peres, 30' st Peluso, 49' st Trotta Ammoniti : Gazzi, Moretti (T), Peluso (S)

LA PARTITA

Il Sassuolo torna alla vittoria dopo le difficoltà delle ultime settimane (un punto in tre partite, l'ultimo successo risaliva al 2 aprile, ancora un 3-1 esterno ma al Carpi), rilancia la sfida europea al Milan (ora un solo punto sopra) e fa uno sgarbo al Torino che, nel giorno del debutto dell'Olimpico come "Grande Torino", gioca un buon primo tempo, va anche vicino alla rimonta ma una volta subito il 2-1 si spegne tra i fischi dei tifosi granata. La vittoria di Di Francesco è comunque meritata, la sua squadra non è quella di qualche mese fa ma riesce a capitalizzare il gran lavoro di Falcinelli nonostante il centrocampo a lungo in balia della linea a 5 di Ventura oltre che della spina nel fianco Bruno Peres.

Nel primo tempo gara spumeggiante, anche perché si sblocca quasi subito. Da un lato all'altro, prima Belotti allarga troppo il diagonale mentre Sansone non sbaglia inserendosi alla perfezione sul cross di Duncan e anticipando Baselli. Il centrocampista granata, comunque, si fa subito perdonare nel coast-to-coast che porta Bruno Peres, una volta saltato Peluso, solo contro Consigli: 1-1 e sono passati solo sei minuti. Il match rimane vivace perché il brasiliano è in giornata, e la catena Peluso-Duncan contiene a fatica le sue sgroppate. Di Francesco urla a Magnanelli di migliorare il filtro a centrocampo, viste le molte ripartenze centrali del Toro. La più pericolosa in chiusura di tempo quando Martinez, servito guarda caso da Peres, colpisce la traversa da buona posizione.

Nella ripresa il Sassuolo si ripresenta aggiustato tatticamentre mentre il Toro si spegne, tanto che al 10' rischia di andare nuovamente sotto. Magnanelli serve in profondità Falcinelli, Padelli esce senza rischiare il contatto ma è Moretti ad andare sul piede destro dell'attaccante neroverde: Fabbri non vede e lascia correre. La svolta arriva alla mezz'ora ed è uno scenario purtroppo ricorrente per i padroni di casa: con il gol di Peluso (inserimento di testa da calcio d'angolo) siamo dodici gol subiti di testa, l'ennesimo preso da palla inattiva. Ventura prova la carta Maxi Lopez (applaudito dallo stadio) passando al 4-3-3 ma lo sforzo propone solo un colpo di testa di Glik su punizione, innocuo per Consigli. Così arriva anche il 3-1 di Trotta che segna il suo primo gol in serie A, in contropiede.

L'Europa per il Sassuolo rimane un obiettivo alla portata - Milan permettendo - ma intanto gli emiliani hanno battuto il loro record di punti in serie A (e mancano ancora tre partite). Il Torino finisce con la faccia di Ventura che, dall'86', si siede in panchina quasi rassegnato lasciando dare le indicazioni ai giocatori dal vice: la salvezza è acquisita, l'Europa è impossibile, restano tre partite per onorare il finale di campionato.