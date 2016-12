Serie A, il Sassuolo ritrova il successo: 3-2 contro l'Empoli

LA PARTITADieci minuti con due espulsioni e altrettanti gol. Dieci minuti che interrompono il torpore di una prima mezzora di partita in cui un colpo di testa di Maccarone, un sinistro da fuori area di Berardi e una botta dai 25 metri di Paredes sono le uniche emozioni a scuotere il pubblico del Mapei Stadium. Poi, l'improvviso big bang. Si parte con il secondo giallo per Missiroli al 31esimo: Sassuolo in dieci ed Empoli subito pronto ad approfittarne. Passano infatti cinque minuti e Saponara indovina l'assist per Zielinski, ottimo controllo in velocità e diagonale alle spalle di Consigli. Vantaggio che, data la superiorità numerica, i toscani potrebbero gestire con relativa facilità, non fosse per l'intervento scoordinato di Tonelli (che all'uscita dal campo si mourinizzerà mimando il gesto delle manette) che al 38esimo si guadagna il doppio cartellino e riporta così il computo numerico in parità. Parità che, sul piano del risultato, viene invece raggiunta 270 secondi più tardi: ci pensa Berardi che, assistito da Cannavaro, inventa un sinistro al volo preciso e letale che non lascia scampo a Skorupski.



Doccia gelata per l'Empoli che al rientro dagli spogliatoi va al tappeto per ben due volte nell'arco di due soli minuti, sempre sotto i colpi di Defrel: un inizio ripresa choc dunque per gli uomini di Giampaolo che tra il 3' e il 5' subiscono l'uno-due firmato dall'attaccante francese, un destro prima e un sinistro poi che permettono al Sassuolo di allungare.



Al tappeto sì ma non ko l'Empoli di Giampaolo, perché tra una ribattuta e l'altra, è Piu - in campo da una manciata di minuti al posto di un nervoso Saponara - a trovare lo scatto giusto: Peluso lo stende in area e dal dischetto Maccarone riapre i giochi. A venti minuti dal 90esimo tutto torna così in discussione: i toscani provano ad attaccare a testa bassa ma il Sassuolo si difende con ordine e sfiora anzi il poker con Falcinelli in chiusura di tempo.



Partita che si chiude così sul 3-2 per i padroni casa che riassaporano dopo un mese e mezzo il gusto della vittoria (ultimo successo il 10 gennaio a San Siro contro l'Inter) e salgono a 38 punti in classifica.