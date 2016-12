Serie A: il Parma riparte con uno 0-0 contro l'Atalanta

18:06 - Tanta voglia, tanto cuore. Al Tardini il Parma torna in campo dopo due gare rinviate per le note vicende societarie e riparte da uno 0-0 contro l'Atalanta del nuovo tecnico Reja. Meglio i gialloblù di Donadoni, che al 34' sfiorano i vantaggio con Mariga. Nella ripresa bravo il portiere ospite Sportiello su Coda lanciato a rete e ad alzare in angolo il tentativo dello stesso attaccante. Reja espulso al 19' per proteste, rosso a Rodriguez nel finale.

LA PARTITA

Al Tardini si torna a respirare aria di calcio. Lo stadio di Parma riapre dopo la "chiusura per rapina", come recitava un cartello apposto dai tifosi gialloblù sui cancelli un paio di settimane fa. Giorni difficili per tutto l'ambiente gialloblù, tra incertezza, promesse non mantenute e lo spettro del fallimento. Cori e striscioni contro il presidente Manenti. Squadra e Donadoni cercano di concentrarsi solo sul campo. Per il ritorno dopo due settimane di riposo 'forzato' per i rinvii delle gare contro Udinese e Genoa, il tecnico gialloblù si affida a Belfodil dall'inizio, con Varela e Rodriguez ai suoi fianchi. Coda parte dalla panchina. Così come Costa. In difesa spazio a Mendes e Santacroce. Come previsto, per la sua prima sulla panchina dell'Atalanta al posto di Colantuono, Reja punta sul 4-3-3 ma con interpreti inattesi: dentro Migliaccio (preferito a Baselli), Boakye e Pinilla. Denis dunque va a sorpresa in panchina.



Primo tempo brutto e con poche emozioni: più Parma che Atalanta ma le occasioni latitano. Al 19' Rodriguez ci prova di tacco al volo, Sportiello non ha problemi così come sul tentativo di Belfodil. La chance migliore dei primi 45' capita sui piedi di Mariga, che sfiora il palo alla destra del portiere dell'Atalanta. La replica degli ospiti, in pratica l'unica, è un colpo di testa centrale di Pinilla. A inizio ripresa un cambio per parte: Coda per Mariga e D'Alessandro per Boakye. Dopo 5' Reja manda in campo anche Cherubin per Benalouane. Ed è proprio il nuovo entrato D'Alessandro a crossare dalla sinistra in area, Pinilla arriva in ritardo. Occasione sprecata. Risponde il Parma con Rodriguez: il suo tiro viene alzato da Sportiello in angolo. Al 19' finisce anzitempo il debutto di Reja: il tecnico dell'Atalanta viene allontanato dalla panchina. "Ho offeso qualcuno?", continua a chiedere il tecnico goriziano al quarto uomo. Il Parma recrimina per un contatto in area tra Masiello e Belfodil, l'arbitro Di Bello lascia correre. Poi Sportiello è bravo ad anticipare Coda lanciato a rete. E il portiere dell'Atalanta sventa ancora sull'attaccante gialloblù alzando sulla traversa la sua conclusione. Donadoni fa esordire Lila per Varela. Ecco Mirante, che dice 'no' a D'Alessandro. Entra anche Denis. E Rodriguez anticipa il ritorno negli spogliatoi facendosi espellere per doppia ammonizione. Il Parma riparte con un punto. Un passettino in avanti nella corsa alla salvezza per un'Atalanta inchiodata dalla paura di perdere.





LE PAGELLE

Sportiello 6,5 - Un'altra prova convincente per il portiere dell'Atalanta, sempre attento tra i pali e nelle uscite. Bravissimo ad anticipare Coda lanciato a rete e a mettere in angolo un tiro insidioso ancora dell'attaccante gialloblù.



Coda 6,5 - Entra dopo l'intervallo in sostituzione di Mariga e si sente. Sue le occasioni migliori: trova sulla sua strada gli interventi di Sportiello.



D'Alessandro 6 - Positivo il suo ingresso in campo a inizio ripresa al posto di un Boakye impalpabile (5). Dai suoi piedi arrivano le cose migliori: buona palla per Pinilla che non ci arriva. Suo il tiro-cross che Mirante riesce a smanacciare.



Rodriguez 5,5 - In avanti è il più intraprendente dei suoi. Rovina uan prestazione sufficiente con un'espulsione e una reazione esagerata.



Pinilla 5,5 - Un solo lampo in tutta la partita: colpo di testa centrale.





IL TABELLINO

Parma-Atalanta 0-0

Parma (4-3-3): Mirante 6; Mendes 6, Lucarelli 6, Santacroce 6, Gobbi 6; J.Mauri 6, Mariga 5,5 (1' st Coda 6,5), Nocerino 5 (25' st Galloppa 6); Varela 5,5 (33' st Lila sv), Belfodil 5, Rodriguez 5,5. A disposizione: Iacobucci, Bajza, Cassani, Feddal, Lodi, Ghezzal, Palladino. All.: Donadoni 6

Atalanta (4-3.3): Sportiello 6,5; Bellini 6, Masiello 6, Benalouane 6 (5' st Cherubin 6), Dramè 6; Migliaccio 6, Carmona 6, Cigarini 5,5; Emanuelson 5,5 (40' st Denis sv), Pinilla 5,5, Boakye 5 (1' st D'Alessandro 6). A disposizione: Avramov, Frezzolini, Del Grosso, Scaloni, Rosseti, Grassi, Bianchi, Baselli, Gomez. All.: Reja 5

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Lucarelli (P), D'Alessandro, Pinilla (A)

Espulsi: 42' st Rodriguez (P) per doppia ammonizione