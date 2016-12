Serie A: il Parma lotta, ma fa festa il Torino

00:06 - In campo per la prima volta dopo la sentenza di fallimento, il Parma perde 2-0 contro il Torino al Tardini incassando la sconfitta numero 20 di una stagione da incubo. I granata sbloccano il risultato al 19’ con un’azione personale di Maxi Lopez e trovano il raddoppio al 79’ con un colpo di testa di Basha su assist di Molinaro. Il Parma, che ha colpito un palo con Belfodil, ha giocato in dieci dal 35’ per l’espulsione per proteste di Lucarelli.

Mirante, Mauri e Gobbi squalificati nel Parma. In porta va Iacobucci, davanti torna Coda titolare al fianco di Belfodil. Ventura fa riposare Darmian e manda Molinaro in campo dall’inizio. Maxi Lopez e Quagliarella in attacco per i granata.

Al 4’ Nocerino sbaglia tutto in chiusura di un contropiede: stop e tiro alle stelle da ottima posizione, con Bruno Peres alle sue spalle. Dopo un buon avvio di gara della squadra di Donadoni, è il Torino a passare in vantaggio. Maxi Lopez va via a Lucarelli sulla trequarti, entra in area e beffa Iacobucci con il piatto destro. La reazione della squadra di Donadoni al 27’: cross di Lila da destra, Belfodil incorna ma la palla si impenna leggermente sopra la traversa.

Ancora granata insidiosi al 34': calcio d'angolo di El Kaddouri da destra, colpo di testa di Moretti deviato davanti alla porta di Iacobucci. Poco dopo Lucarelli, ammonito per un fallo da dietro su Maxi Lopez, protesta con l'arbitro Mariani e viene espulso. Il primo squillo della ripresa è del Torino: destro a giro di Quagliarella dal limite, Iacobucci non si fa sorprendere. Al 61’ Parma a un passo dal pari: grande azione personale di Belfodil che si chiude con un destro sul palo, poi Moretti respinge sul fondo rischiando l'autogol.

Girandola di cambi a venti minuti dalla fine: entrano Ghezzal e Galloppa per Coda e Nocerino per gli emiliani; Darmian e Basha per Bruno Peres e Benassi fra i granata. Al 73' il Torino chiude la partita: assist di Molinaro da sinistra, Basha è tutto solo davanti a Iacobucci e segna da due passi di testa. La partita si chiude con un miracolo del vice-Mirante su un siluro dal limite di Quagliarella.

Per il Parma è tutto nero, la squadra di Ventura si gode tre punti importanti.

IL TABELLINO

PARMA-TORINO 0-2

Parma (3-5-2): Iacobucci 5,5; Cassani 5,5, Costa 5,5, Lila 5,5 (77' Palladino sv); Lucarelli 4,5, Mendes 5,5, Jorquera 5,5, Nocerino 5,5 (68' Galloppa 6), Belfodil 6; Coda 5,5 (67' Ghezzal 6), Varela 6. A disp.: Bajza, Rossetto, Esposito, Feddal, Prestia, Santacroce, Broh Tonye, Lodi, Mariga. All.: Donadoni 5,5

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 6, Glik 6, Molinaro 6,5; Moretti 6,5, Peres 5,5 (66' Darmian 6,5), Benassi 5,5 (65' Basha 7), El Kaddouri 6, Gazzi 6,5 (78' Gonzalez sv); Maxi Lopez 6,5, Quagliarella 6. A disp.: Castellazzi, Ichazo, Gaston Silva, Maksimovic, Masiello, Amauri, Martinez. All.: Ventura 7

Arbitro: Mariani

Marcatori: 19' Maxi Lopez (T); 73' Basha (T)

Ammoniti: Benassi, El Kaddouri (T), Cassani, Jorquera, Lila, Lucarelli (P)

Espulso: Lucarelli (P) al 36'