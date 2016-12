Serie A: il Napoli travolge 6-2 il Verona, triplo Higuain e doppietta di Hamsik

21:44 - Il Napoli ritrova i gol di Higuain e Hamsik dopo il digiuno ed è festa al San Paolo: 6-2 al Verona. Si mette subito male per gli uomini di Benitez, sotto dopo 26": rete di Halfreddson. La reazione però è immediata: il portiere ospite Rafael fa i miracoli ma non può nulla al 44' su Hamsik. Che fa il bis al 13' della ripresa. Il nuovo entrato Nico Lopez firma il 2-2 poi si scatena il Pipita con una tripletta. Alla festa del gol non manca Callejon.

LA PARTITA

Zuniga out a causa di una distorsione, al suo posto Ghoulam. Nel Napoli la novità è l'esclusione di Inler: Benitez gli preferisce l'ex Jorginho, che fa coppia in mezzo al campo con David Lopez. C'è Insigne con Callejon e Hamsik dietro l'unica punta Higuain. Verona in campo con un 5-3-2. Ionita titolare di centrocampo.



Passano 26" ed è subito doccia fredda Napoli: Albiol libera nella zona di Halfredsson che con un sinistro da fuori batte Rafael. Immediata la reazione della squadra di Benitez, che si rende subito pericolosa con un colpo di testa di Insigne: il Rafael gialloblù respinge con i pugni. Azzurri a testa bassa alla ricerca del pari e dietro l'angolo c'è la minaccia del contropiede degli ospiti: che infatti all'8' vanno vicinissimi al raddoppio ancora con Halfreddson. Rafael si oppone con il corpo poi Toni sulla ribattuta calcia debolmente. Incassato lo spavento, il Napoli, trascinato da un Higuain carico al massimo, riparte in avanti con lucidità e ordine, senza farsi prendere dalla frenesia: ed è proprio il Pipita che spaventa due volte Rafael. Eccezionale l'intervento in angolo del portiere del Verona su sinistro al volo dell'attaccante. I padroni di casa collezionano angoli su angoli, il Verona non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Jorginho, Insigne, Callejon: gli azzurri bucano con estrema facilità la difesa avversaria. Corner (alla fine del primo tempo se ne contano 12), conclusioni ravvicinate, tentativi dalla distanza. Manca soltanto la zampata vincente. Ed eccola al 44', quando Hamsik dall'altezza del dischetto scarica in rete per un pareggio meritatissimo e rompe un digiuno che durava dall'11 maggio.



Pronti via e il copione non cambia. Napoli sempre in avanti e il Verona che resta a difesa della propria porta. Insigne offre due splendidi palloni a Callejon, che prima cerca il pallonetto (alto) e poi calcia sull'esterno della rete. Poi è la volta di Hamsik da fuori e Rafael si veste ancora da Superman e di ginocchio manda in angolo. Ma è questione di un minuto per la doppietta dello slovacco, dopo l'ennesimo intervento di Rafael. Doppio cambio nel Verona: fuori Toni e Sorensen per Nico Lopez e Nenè. Ed è proprio Nico Lopez che approfitta delle indecisioni di Koulibaly e Rafael e regala il pareggio ai gialloblù. Ma è la serata del Napoli: passano 2' e il pubblico del San Paolo può finalmente festeggiare il ritorno al gol del Pipita. Meno di 10' ed ecco il poker di Callejon (che prenderà anche un palo) servito su azione di contropiede da Hamsik. Per lo spagnolo diagonale vincente e settimo sigillo in campionato. Il finale di partita è tutto per Higuain: prima Albiol gli regala un pallone che è solo da mettere dentro e poi trasforma un rigore procurato da Mertens, entrato per Insigne. Tripletta e pallone portato a casa. Poco prima un altro gol annullato al Pipita per posizione irregolare. Triplice fischio ed esplode la festa in campo e sugli spalti. Il Napoli ritrova sè stesso e i suoi campioni.



LE PAGELLE

Higuain 8,5 - Si vede subito che sarà grande serata: grinta e voglia di spaccare il mondo. Arrivano tre gol e il Pipita può tornare a festeggiare con i tifosi che tanto lo avevano aspettato.



Hamsik 7,5 - Ecco il vero Hamsik. Due gol ma non solo. Tanto lavoro tra le linee, sponde per i compagnI. Benitez lo ha ritrovato.



Insigne 7 - In vena di invenzioni, tanta qualità e qualità: ottimi i palloni per Higuain e per Callejon, che a inizio ripresa si ritrova a tu per tu con il portiere avversario. Prova anche la gioia personale, Rafael gliela nega. Una prestazione superlativa.



Callejon 7 - Non poteva mancare alla festa del gol: e con questo sono sette in campionato. Sì, signori, è il capocannoniere.



Rafael D. 6,5 - Sei gol sul groppone sono davvero tanti. Ma il portiere del Verona ne evita almeno altrettanti con parate davvero spettacolari: da applausi quella su conclusione ravvicinata di Higuain e quella su Hamsik a inizio ripresa di ginocchio su deviazione.





IL TABELLINO

Napoli-Verona 6-2

Napoli (4-2-3-1): Rafael 5.5; Maggio 5,5, Albiol 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Jorginho 6 (25' st Inler 6), Lopez 6; Callejon 7, Hamsik 7,5 (40' Henrique sv), Insigne 7 (33' st Mertens 6); Higuain 8,5. A disposizione: Colombo, Andujar, De Guzman, Mesto, Michu, Radosevic, Zapata. All. Benitez 7

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Sorensen 6 (19' st N.Lopez 6,5), Moras 5, Marques 5 (28' st Saviola 5), Martic 5; Tachtsidis 5, Hallfredsson 6, Brivio 5; Ionita 5, Gomez 5, Toni 5 (18' st Nenè 5). A disposizione: Benussi, Gollini, Jankovic, Luna, Valoti, Campanharo, Agostini, Gonzalez. All.: Mandorlini 5.

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 1' Halfredsson (V), 44', 13' st Hamsik (N), 22' st N.Lopez (V), 23' st, 39' st, 45' st rig. Higuain (N), 31' st Callejon (N)

Ammoniti: Jorginho (N), Ionita (V)