Serie A, il Napoli torna a vincere: col Sassuolo è 1-0 

11:18 - Il Napoli ritrova la vittoria e il sorriso. Dopo il doppio ko con Chievo e Udinese e il pari col Palermo, Benitez può così allentare la tensione e allontanare le polemiche: un successo di misura al termine di una partita con poche occasioni e altrettante emozioni. A decidere il gol di Callejon messo a segno al 28esimo del primo tempo su assist di Higuain, il migliore dei suoi. Nel finale Sassuolo vicino al pari con la traversa di Peluso.

LA PARTITA

C'è Higuian. Riposato dopo la panchina di mercoledì. C'è e si vede. Ma soprattutto si vede un Napoli che a lui si aggrappa, alle sue ripartenze e alle sue assistenze ancor più che alle sue conclusioni. Serve il Pipita per scardinare un Sassuolo accorto e compatto e serve tutta la sua "garra" argentina per trascinare Insigne - ancora preferito a Mertens - Hamsik e Callejon. Zaza dall'altra parte fa invece fatica - l'euforia nazionale si è prosciugata - Sansone e Floccari si scambiano di posizione - Di Francesco passa pure in corsa al 4-4-2 - dietro però il Napoli non soffre, così Zuniga può salire per cercare la superiorità numerica e costringere piano piano i padroni di casa a ripiegare e abbassarsi.



Ma è soprattutto dalle idee e dai piedi di Higuain che passano i pericoli per Consigli - non tanti a dire il vero, il solo vero degno di nota è quello portato da Hamsik al quarto minuto - e il gol di Callejon che poco prima della mezzora rompe l'equilibrio. Napoli in vantaggio e da lì al riposo, una volta tanto, capace di gestirlo e non scomporsi. Merito proprio o demerito del Sassuolo, squadra col peggior attacco del campionato a secco dalla prima giornata, incapace di reagire?



Questa l'incognita che il secondo tempo ha il merito di chiarire, dando per buona la seconda ipotesi. Perché il Napoli del Mapei Stadium è sì migliore di quello visto nelle ultime due settimane ma è ancora senza dubbio una squadra convalescente, lontana da quella vista la scorsa stagione e graziata degli avversari che si svegliano solo nel finale.



Così come lontano da una forma accettabile è ancora Marek Hamsik, sostituito al quarto d'ora della ripresa da De Guzman. Il primo cambio di Benitez che da lì a poco richiama in panchina anche Higuain - sostituzione che l'argentino accetta senza polemiche - inserendo Zapata, alla ricerca di una maggior freschezza fisica per provare a chiudere i conti già prima del novantesimo. Conti che però, non ci fosse stato il tocco propizio della buona sorte, si sarebbero potuti chiudere diversamente vista la traversa colpita da Peluso a pochi istanti dal fischio finale.

Uno a zero dunque per il Napoli, vittoria necessaria per scacciare i fantasmi, tre punti per allentare la tensione. Benitez può respirare: la crisi è un po' più lontana. Per tornare in alto, però, la strada è ancora molto lunga.



LE PAGELLE

Higuain 6.5: non segna, e in campionato accade dallo scorso aprile, ma in compenso si prende sulle spalle il Napoli e si veste da uomo assist. Stavolta parte titolare, in panchina si accomoda solo a un quarto d'ora dalla fine: nessuna polemica. Uomo squadra

Hamsik 5: dove è finito? Vaga per il campo e non trova posizione e ispirazione. Stralunato

Callejon 6.5: terzo gol in campionato. E non è poco. Dei tre trequartisti è il solo a offrire contenuto al ruolo ricoperto.

Zaza 5.5: dove è finito l'uomo d'oro della nazionale? L'unico modo di rintracciarlo è alla voce ammoniti: punito per una colpevole simulazione.

David Lopez 5.5: non ce ne voglia ma resta difficile capire perché Benitez insista su di lui. Ah, già, Behrami è ad Amburgo...





IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 0-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5.5; Gazzola 5.5 (31' st Vrsaljko sv), Acerbi 6, Cannavaro 6, Peluso 6; Brighi 5.5 (11' st Missiroli 6), Magnanelli 6, Taider 5; Floccari 5 (27' st Pavoletti 6), Zaza 5.5, Sansone 5 A disp.: Pomini, Manfredini, Antei, Bianco, Ariaudo, Longhi, Biondini, Chibsah. All.: Di Francesco

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Zuniga 6, Koulibaly 6, Albiol 6, Britos 6; David Lopez 5.5, Gargano 5.5 (32' st Jorginho sv); Callejon 6.5, Hamsik 5 (16' st De Guzman 5.5), Insigne 5; Higuain 6.5 (25' st Zapata 5.5) A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Maggio, Ghoulam, Mesto, Inler, Mertens, Michu. All.: Benitez

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 28' Callejon (N)

Ammoniti: Brighi (S), Taider (S), Zaza (S), Gargano (N), Gazzola (S), Jorginho (N)

Espulsi: -