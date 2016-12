Serie A: il Napoli rivuole il terzo posto ma occhio al Genoa

12:51 - Il monday night della 20esima giornata di Serie A è Napoli-Genoa. Questa sera alle 21 al San Paolo i partenopei cercano la vittoria per riportarsi al terzo posto in classifica e superare così nuovamente la Lazio che ha sconfitto sabato il Milan con un convincente 3-1 e la Samp. I partenopei sono a caccia di conferme dopo il successo esterno all’Olimpico proprio contro i biancocelesti. Il programma di oggi si apre alle 19 con Empoli-Udinese.

Il Napoli non può permettersi passi falsi ma di fronte troverà un Genoa capace di conquistare nel girone d'andata più punti in trasferta (15) rispetto a quelli a Marassi (13). I rossoblù provano il colpaccio che li porterebbe a -2 in classifica proprio dagli azzurri.

Nel 2015 la squadra di Benitez non ha ancora vinto in campionato al San Paolo ma è riuscita ad imporsi in settimana con l'Udinese (in 10 uomini) in Coppa Italia solo ai rigori dopo il 2-2 maturato nei tempi supplementari. L'ultimo successo casalingo in Serie A del Napoli risale al 18 dicembre contro il Parma.

C'è grande attesa anche per la sfida delle 19 tra Empoli e Udinese. I ragazzi di Sarri sono reduci dal convincente 0-0 in campionato con l'Inter e dalla sconfitta per 2-1 all'Olimpico con molte polemiche per il rigore concesso ai giallorossi e trasformato da De Rossi nel secondo tempo supplementare. L'Empoli, però, ha bisogno di punti per continuare il cammino verso la salvezza. Attualmente è a quota 19, più uno dal Chievo in zona retrocessione. L'Udinese non vince in campionato dalla trasferta di San Siro con l'Inter dello scorso 7 dicembre: Stramaccioni cerca così i 3 punti per rilanciare le ambizioni di una squadra che sembra aver smarrito entusiasmo.