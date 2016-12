Serie A, il Napoli ricomincia vincendo: 2-1 contro il Torino

La pausa invernale non interrompe il cammino del Napoli . La squadra di Sarri apre infatti il 2016 con un successo sul Torino che mantiene inalterata la distanza in classifica dall'Inter capolista e blinda il secondo posto condiviso con la Fiorentina. La sfida del San Paolo, caratterizzata da un primo tempo bellissimo, si chiude infatti sul 2-1 per gli azzurri , in gol con Insigne e Hamsik. Di Quagliarella su rigore il momentaneo pareggio granata.

LA PARTITAIl campionato italiano offre poco spettacolo? Bene, riguardatevi il primo tempo di questa partita: nulla di più falso. Riguardate come sa giocare questo Napoli e ammirate pure il coraggio di questo Torino: quarantacinque minuti almeno che sono stati l'Epifania di un calcio che diverte e piace.



Merito di due allenatori che cercano il bel gioco, di due squadre che provano a praticarlo e, perché no, di solisti eccelsi. Quello di Sarri è un gruppo che da centrocampo in su, quando vuole, gioca a memoria, con Insigne, Callejon e Higuain da applausi a ogni giocata, sorretti da un centrocampo che grazie a David Lopez, Valdifiori e Hamsik riesce a miscelare grinta, corsa, piedi buoni e senso del gol. Quella di Ventura, dall'altra parte, è invece squadra certamente meno raffinata ma atleticamente in gamba e - stasera almeno - tecnicamente elegante.



Poi, è vero, ci stanno gli errori da centrocampo in giù, le sbavature dei singoli e gli sbagli collettivi, di reparto insomma. Ma tant'è, anche questo fa parte di un gioco dai ritmi altissimi che non perdona la minima titubanza. Che dire però del gol di Insigne? Tutto di prima intenzione, tutto bellissimo: Higuain-Callejon-Insigne e palombella imprendibile per il pur ottimo Padelli, sin lì - sino al 17esimo cioè - due volte superlativo su Callejon. E Reina dall'altra parte? Strepitoso su Quagliarella, il cui appuntamento col gol è però solo rimandato dai riflessi del portiere spagnolo che nulla invece può quando la legge dell'ex si impone dal dischetto. Erroraccio di Ghoulam che atterra Bruno Peres col pallone destinato a scivolare sul fondo e pareggio meritato per un Torino sorretto, oltreché dallo stesso Quagliarella, anche da un grande Baselli.



Botta e risposta, affondi e contro-risposte, spettacolo al San Paolo arricchito anche dalle interpretazioni di Higuain e Hamsik. L'argentino ci prova ma non trova la rete, va invece meglio allo slovacco che al tramonto del primo tempo riporta il Napoli in vantaggio, traducendo in gol l'assist del solito Insigne.

Tanta grazia - intesa come spettacolo - viene a questo punto meno nella ripresa: difficile d'altra parte immaginare altri 45 minuti di tale intensità. Ma, intendiamoci, partita che resta comunque sempre aperta, avvincente e sofferta. A volte sin troppo, visto le proteste dei due tecnici, espulsi in contemporanea da un pignolissimo Di Bello (eufemistico l'aggettivo, visto che l'allontanamento di Sarri e Ventura ci pare decisamente eccessivo).



Ma, si diceva, partita meno spettacolare ma sempre piacevole: ne sono testimonianza i tentativi di Higuain e Mertens da un lato e di Maxi Lopez dall'altro ma più in generale tutto l'andamento complessivo di un match che resta in bilico sino all'ultimo dei cinque minuti di recupero concessi. Festeggia il Napoli - la sosta non ha riservato sorprese - non deve piangere il Toro, sconfitto nel risultato ma non sul piano del gioco.