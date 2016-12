Serie A, il Napoli cade a Bologna: 3-2 firmato Destro

LA PARTITALo aveva detto, Maurizio Sarri: "Sarà la partita più difficile dell'anno". Non era scaramanzia. Probabilmente l'allenatore del Napoli aveva annusato l'aria che si respirava attorno alla squadra: troppo entusiasmo dopo la vittoria contro l'Inter e il primo posto in classifica. E non solo: lo sapeva, Sarri, che il Bologna di Donadoni avrebbe venduto cara la pelle. Così è stato.



Da Antonio Mirante a Mattia Destro. Gli estremi opposti del Bologna hanno confezionato una delle più grandi sorprese dall'inizio del campionato. L'attaccante sforna una delle migliori prove della propria carriera, giocando una gara totale. Sponde, assist, colpi e soprattutto due gol non banali. Vero: sul primo pende la certezza di una partenza in fuorigioco, mentre il secondo arriva per gentile concessione di Reina. Ma sono gol che contano e pesano e portano il Bologna fuori dalla zona retrocessione. Dall'Ara in estasi anche per le parate prodigiose del portiere, che già nella passata stagione aveva fatto impazzire il Napoli e Higuain.



"Qui si dorme". Al 21' del primo tempo Maurizio Sarri è imbarazzato, in panchina. Prima la fuga di Destro, poi lo stacco di Rossettini completamente solo in area. A quel punto l'allenatore degli azzurri ha provato a dare una scossa, ma ha capito che la giornata del suo Napoli era completamente storta: ripagati con gli interessi i regali del fato nel finale contro l'Inter. Reina che sbaglia, il fuorigioco di Destro, i miracoli clamorosi di Mirante, le tante occasioni sfumate per un nulla. Poi, la sveglia è suonata. A quattro minuti dalla fine, troppo tardi, insomma. A darla, manco a dirlo, Higuain. Che con due invenzioni da campione assoluto rischia di ribaltare un match ormai morto e sepoltissimo. Non è bastato, ma è stata l'ennesima dimostrazione di quasi onnipotenza da parte del Pipita.



Il Napoli incassa così la seconda sconfitta stagionale, interrompendo una striscia di 18 risultati utili consecutivi. Sarri era caduto in campionato al debutto, ad agosto, contro il Sassuolo: poi erano arrivate 9 vittorie e 4 pareggi in campionato, oltre ai 5 successi in Europa League. Ora, dopo aver assaporato la vetta per sei giorni, il Napoli (secondo a meno 2 dall'Inter) si trova proiettato al big match di domenica prossima con la Roma con il rischio di essere agganciato dai giallorossi.