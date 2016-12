Serie A: il Napoli batte 3-1 l'Atalanta a Bergamo, doppietta di Higuain

LA PARTITA

Sarri si affida al solito tridente d'attacco Callejon-Higuain-Insigne. Novità tra i pali nell'Atalanta; c'è Bassi al posto di Sportiello, fermato dalla febbre. A centrocampo, con Grassi e De Roon, c'è Cigarini per lo squalificato Kurtic. In avanti Moralez con Denis e Gomez. Alla vigilia Sarri aveva messo in guardia la squadra: l'Atalanta in casa è un osso duro. Reja ha preparato i suoi a un pressing asfissante sui portatori di palla azzurri e infatti il Napoli fa fatica a fraseggiare e a infilarsi tra le maglie nerazzurre. E allora ecco che gli ospiti puntano sul contropiede e sui lanci di... Pepe Reina! Pronti via e il portiere spagnolo salva su Moralez ma alla fine del primo tempo le occasioni più importanti sono di marca azzurra. Tutti i compagni cercano Higuain ma il Pipita sbaglia: tre le occasioni sui piedi dell'attaccante argentino, che spreca al 5' proprio su rinvio di Reina controllando il pallone con un braccio, al 14' su un filtrante di Hysaj e al 27', quando non calcia subito e si fa recuperare da Paletta. Un'altra palla-gol capita sui piedi di Hamsik, che spara in curva. L'Atalanta, dicevamo, è messa bene in campo e crea i maggiori pericoli sul versante sinistro, dove Hysaj fatica a tenere Gomez. Moralez ha un'altra buona occasione al 21' di testa ma sbaglia l'impatto. Reina è bravo poi a respingere in angolo la botta di Cigarini.

Via nella ripresa con le stesse formazioni. E subito squillo Napoli con Higuain: paratona di Bassi. Al 7' la partita si sblocca: ingenuità di De Roon, che tocca di mano in area. E' rigore, che Hamsik calcia con il brivido. La palla sbatte sulla traversa ma ha ampiamente superato la linea di porta. Il vantaggio del Napoli però dura due minuti: la reazione dell'Atalanta si concretizza con un bel fraseggio Moralez-Denis-Gomez: il Papu dal limite supera Reina con un destro preciso. Higuain manda alta una buona opportunità ma non fallisce al 17', quando da angolo supera De Roon e batte di testa Bassi. E Insigne sfiora il 3-1 con una conclusione che esce di pochissimo. Ma l'Atalanta non molla e al 29' resta in superiorità numerica: Jorginho, appena ammonito, compie un bruttissimo fallo su De Roon e viene espulso per doppio giallo. Ci pensa Higuain a chiudere la partita in contropiede servito da Hamsik. Paletta atterra Mertens, entrato per Insigne. E' espulsione e rigore, che Hamsik fallisce sparando alto. Ma il Napoli può esultare con il suo bomber.