Serie A, il Milan non va oltre l'1-1 con la Fiorentina

10:14 - Niente aggancio alla zona Champions per il Milan. Nel posticipo di San Siro, i rossoneri di Filippo Inzaghi non riescono infatti ad andare oltre l'1-1 con la Fiorentina. Gara senza troppe emozioni per tutto il primo tempo che, però, il Milan riesce a chiudere in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di De Jong al 25'. Nella ripresa, con le squadre più lunghe, i viola aumentano la pressione e, al 65', trovano il pari con un tiro da fuori di Ilicic.

LA PARTITA

Doveva essere la notte buona per il salto in alto, la sera giusta per superare Samp e Udinese in classifica e piazzarsi al terzo posto, due metri appena sotto la Roma. Doveva essere ma non è stato anche se la partita si era messa bene grazie a un colpo di testa di De Jong (25') e la Fiorentina non sembrava dell'idea di opporre troppa resistenza.



Invece è finita 1-1, quel che basta per interrompere un digiuno interno di punti contro i viola che durava da tre stagioni, ma non abbastanza per scalare posizioni, salire gradini, dimostrare di essere pronti, lì, vicini ai due colossi del nostro campionato. Vista così il Milan ha fallito un'occasione buonissima di mettere il muso in zona Champions, ma facendosi i conti in tasca si finisce per capire che lassù soffrirebbe ancora di vertigini, perché manca un pelo di sostanza anche se i tasselli, poco alla volta, si stanno incastrando.



Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, non si può non notare che il saldo dei gol subiti migliora: due, nelle ultime tre partite, dopo il drammatico - sotto questo punto di vista - avvio di stagione. Incaponendosi, invece, sul bicchiere mezzo vuoto, è la manovra offensiva che lascia a desiderare. Manca un centravanti, questa volta per scelta - Menez ha giocato da falso nove al posto di Torres, entrato nel finale - e se il gioco non è estremamente veloce, si arriva al tiro pochino. Pochissimo, per dirla com'è andata. Nel primo tempo un tiro, un gol. Nella ripresa un paio di occasioni ma niente di più. Con la sensazione, peraltro, che la ricerca corretta del fondo con gli esterni diventi inutile senza un punto di riferimento in mezzo all'area.



A questo evidente handicap va aggiunta la difficoltà a gestire una fase difensiva che funziona - ed è funzionata anche oggi - fino a che la squadra ha ripiegato con otto-nove giocatori, ma diventa tremendamente complicata quando la fatica non permette a centrocampisti e punte di tornare. L'esempio più chiaro è il gol di Ilicic, bravo a fulminare Abbiati dal limite ma arrivato ai 25 metri senza incontrare l'opposizione di alcun avversario. Ma il centravanti, dicevamo: da inizio campionato l'unico gol di un attaccante vero del Milan l'ha segnato, a Empoli, Torres. Dopo di che, solo reti di centrocampisti, difensori o trequartisti. Quanta strada si può fare in questo modo? Difficile dirlo, ma proprio la Fiorentina, l'anno scorso orfana di Mario Gomez per buona parte della stagione, può dare una risposta.



E proprio la Fiorentina di oggi, inconsistente negli ultimi 25 metri, risponde in effetti al quesito che occuperà le notti di Inzaghi. Il Milan, guidato da un De Jong straordinario - per qualità tecnica, agonismo, acume tattico - è una macchina con un motore potenzialmente brillante cui manca però qualche cavallo. Ha spunto, ma alla lunga non è abbastanza potente. Così, sotto gli occhi di Silvio Berlusconi, il salto in alto finisce contro l'asticella. Niente terzo posto, per ora. La cima della montagna è ancora tutta da conquistare.

LE PAGELLE

De Jong 7,5 - E' il vero leader della squadra, una specie di Gattuso - per come trascina i tifosi e sprona la squadra - con piedi migliori ed, evidentemente, un miglior peso sotto porta. Segna di testa sfruttando un bello schema su angolo - con sponda di Zapata - il suo secondo gol in campionato, ma soprattutto è ovunque serva: davanti alla difesa a impostare, in mezzo al campo a contrastare, oltre la metacampo ad appoggiare l'azione dei compagni. Ilicic 7 - Montella si era detto felice del suo recupero e, in effetti, il suo apporto è stato a dir nulla fondamentale. Gol a parte, comunque molto bello, ha dato rapidità e imprevedibilità all'azione offensiva dei viola mettendo in difficoltà il Milan inserendosi tra le linee

Menez 5 - La Fiorentina non lascia spazi e lui non fa molto per cercarsi il varco buono. La sensazione è che il ruolo da falso centravanti non sia del tutto gradito. Avrebbe bisogno di più campo in cui muoversi, di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Quando la squadra riesce a giocare in velocità diventa letale. Se la manovra è lenta, è invece estremamente prevedibile.

Cuadrado 5 - Fresco di rinnovo di contratto, era atteso a una grande partita. Questa volta, invece, non gli è riuscito praticamente nulla. Mai uno spunto, mai un dribbling, mai una conclusione. Fuori partita dall'inizio alla fine

Inzaghi e Montella 6 - Sono giovani, freschi e hanno buone idee. Ma sono ancora, entrambi, incompiuti. Il gioco di Milan e Fiorentina riesce ad essere a fasi alterne brillante, ma manca di continuità, di peso.



IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-1

Milan (4-3-3): Abbiati 6; Abate 6,5, Alex 6,5, Zapata 6, De Sciglio 5,5; Poli 5,5 (23' st Bonaventura 6), De Jong 7,5, Muntari 5; Honda 6, Menez 5 (35' st Torres sv), El Shaarawy 6.

A disp.: Diego Lopez, Agazzi, Armero, Bonera, Rami, Essien, Saponara, Van Ginkel, Niang, Pazzini. All.: Inzaghi 6

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6,5; Tomovic 6, Savic 6, G. Rodriguez 6, Alonso 5,5; Kurtic 5 (9' st Ilicic 7), Aquilani 6,5, Borja Valero 5,5; Mati Fernandez 6 (25' st Vargas 6); Cuadrado 5, Babacar 5 (35' st Badelj sv)

A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Richards, Marin, Lazzari, Bernardeschi, Joaquin. All.: Montella 6

Arbitro: Banti

Marcatori: 25' De Jong (M), 20' st Ilicic (F)

Ammoniti: Cuadrado , G. Rodriguez (F), Muntari, De Jong (M)

Espulsi: -