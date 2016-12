15 febbraio 2015 Serie A, il Milan non va oltre il pari: 1-1 con l'Empoli a San Siro A segno Destro e Maccarone. Rossoneri in nove al fischio finale di PEPE FERRARIO Tweet google 0 Invia ad un amico

17:03 - Un Milan piccolo, confuso e fischiato non va oltre il pari con l'Empoli a San Siro. La partita che doveva segnare la ripartenza dei rossoneri conferma invece quanto la squadra di Inzaghi abbia perso equilibrio, forza e pericolosità. Dopo il vantaggio sofferto e fortunato di Destro in chiusura di primo tempo, è di Maccarone il pari dell'Empoli al 69esimo: 1-1 che il Milan, in nove per l'espulsione di Diego Lopez e il ko di Paletta, tiene a fatica.

LA PARTITA

Incazzati? Sì, i tifosi rossoneri senza dubbio. Loro non c'è dubbio che siano arrabbiati. Non certo i giocatori del Milan, per quello che si è visto sul campo. Involuti semmai. Molli, spaesati, intimoriti. Qualsiasi cosa, non certo incazzati. Della rabbia dichiarata da Pippo Inzaghi, dunque, neppure il sentore a San Siro. Anzi, tutto il contrario. E il filotto auspicato dal tecnico rossonero alla vigilia è così già archiviato.



Altro giro, altri fischi: San Siro non perdona, la pazienza ha un limite. Non ci sono i risultati e non c'è neppure il gioco. Ci sono tanti infortuni, è vero (Zaccardo non va neppure in panchina per un problema alla schiena, Alex si fa subito male, Paletta lascia il campo al novantesimo per uno stiramento, Bonaventura ha una spalla dolorante, tanto per ricordare gli ultimi ko di giornata) ma i conti non tornano comunque. Non tornano perché se i rossoneri sono privi di idee, di contro c'è invece un Empoli che all'insegna della semplicità gioca un calcio ordinato e piacevole, dimostrando che l'organizzazione e il collettivo possono supplire alla mancanza di grandi individualità.



I toscani giocano infatti senza paura, sapendo cosa fare, con ordine, tranquillità e sicurezza. I rossoneri no: molli, senza idee, confusi con e senza palla tra i piedi. E' la squadra di Sarri, insomma, che fa la partita e prova a costruire. Le occasioni? Poche ma chiare. Da lontano, eccezione fatta per un destro a lato di Pucciarelli a quattro metri da Diego Lopez, ma pericolose: due volte con Mario Rui, la prima alla Recoba da centrocampo, la seconda dall'estrema sinistra con palla messa in angolo.



Dai padroni di casa invece nulla per 40 minuti. Non vogliamo esagerare, probabilemente il peggior Milan visto in stagione: lento, indolente, svogliato. Però poi, il guizzo improvivso, l'istinto, la puntualità dell'attaccante d'area, la puntura del puro nove insomma: Menez per Bonaventura, Bonaventura per Destro. E tutto il resto diventa speculazione filosofica: la concretezza, la realtà dice Milan uno, Empoli zero.



Istantanea però fasulla di una partita in realtà molto diversa. Che riprende nella ripresa secondo il canovaccio consueto: l'Empoli riparte a fare gioco, il suo gioco, e con l'ingresso di Verdi per Vecino acquista più concretezza in avanti. I rossoneri arretrano e il puntuale errore su palla alta dei due centrali apre la porta di Diego Lopez al meritato pareggio toscano firmato da Maccarone. Uno a uno giusto, persino stretto per gli ospiti che spingono senza paura, con la giusta sfacciataggine, alla ricerca del bersaglio grosso. Quasi centrato quando Diego Lopez tocca di mano fuori area per rimediare a un proprio clamoroso errore ed evitare il raddoppio di Tavano.



Milan in dieci, poi addirittura in nove per il ko di Paletta a cambi ultimati, e San Siro ammutolito sino al fischio finale: poi solo e soltanto fischi. Tanti, dovuti, meritati: il Milan di oggi, letteralmente dominato, è quanto di più lontano possa esserci dal concetto di squadra. E i tifosi sono giustamente incazzati.



LE PAGELLE

Honda 4.5: lento, pesante, indeciso. Quasi indisponente per la sua indolenza.

Paletta 5: impreciso e indeciso, tatticamente confuso, incerto nella posizione e su troppo chiusure. smarrito sul pareggio empolese.

Menez 5.5: faccio tutto io! Non sempre la soluzione migliore. Specie quando si gioca contro una squadra organizzata.

Diego Lopez 5: sbaglia, rimedia come può, viene espulso. Prima un paio di interventi discreti in una giornata grigia.

Destro 6: una palla un gol. Un gol dei suoi. Da centravanti puro. Il suo, almeno lui, lo ha fatto.

Maccarone 6.5: intramontabile Big Mac, al suo quinto gol al Milan. Stacco e forza da ragazzino, esperienza da veterano.

Valdifiori 6.5: regista pulito, essenziale, preciso ed elegante. Metronomo di un'orchestra che suona a memoria.







IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-1

Milan (4-3-3): D. Lopez 5; Rami 5, Alex sv (8' Bocchetti 5), Paletta 5, Antonelli 5.5; Poli 5, De Jong 5, Honda 4.5 (34' st Cerci 5.5); Menez 5.5, Destro 6 (40' st Abbiati sv), Bonaventura 5.5. A disp.: Gori, Felicioli, Mastalli, Essien, Van Ginkel, Di Molfetta, Suso, Pazzini. All.: Inzaghi 5

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Hysaj 6, Rugani 6, Tonelli 6, Mario Rui 6.5; Vecino 5.5 (9' st Verdi 6.5), Valdifiori 6.5, Croce 6 (37' st Signorelli sv); Zielinski 6; Maccarone 6.5, Pucciarelli 6 (19' st Tavano 6). A disp.: Pugliesi, Bassi, Somma, Barba, Laurini, Diousse, Brillante, Mchedlidze. All.: Sarri

Arbitro: Valeri

Marcatori: 41' Destro (M), 24' st Maccarone (E)

Ammoniti: Rami (M), Antonelli (M), Verdi (E), Paletta (M), Tonelli (E)

Espulsi: Diego Lopez (M) per gioco scorretto