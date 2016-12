Serie A: il Milan di Brocchi cerca conferme col Carpi

Milan e Carpi scendono in campo questa sera a San Siro per il posticipo della 34esima giornata di Serie A. I rossoneri cercano il secondo successo consecutivo dell'era Cristian Brocchi , subentrato a Mihajlovic dopo il ko con la Juventus. I rossoneri domenica si sono imposti 1-0 a Marassi con la Samp grazie alla 15esima rete stagionale di Carlos Bacca e ora puntano a riscattare lo scialbo 0-0 dell'andata per portarsi a -4 dalla Fiorentina.

Il Carpi, invece, non ha alcuna intenzione di arrestare la sua corsa verso una salvezza che sembrava impossibile soltanto qualche mese fa. I ragazzi di Castori sono reduci dalla bella e convincente vittoria per 4-1 sul Genoa e nelle ultime cinque giornate hanno conquistato tre successi perdendo solo con Chievo e Sassuolo. Gli emiliani possono inoltre approfittare del pesante ko di ieri del Frosinone (5-1 al Bentegodi) e del pareggio per 2-2 del Palermo con l'Atalanta. Uscendo imbattuti da San Siro per la seconda volta in stagione dopo l’1-1 con l'Inter, gli emiliani potrebbero così allungare sulla zona retrocessione.