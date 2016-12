Serie A: il Genoa vince 2-0 a Bergamo e respira, buio Atalanta

LA PARTITA

All'Atleti Azzurri d'Italia si affrontano due squadre che stanno attraversando un momento difficile. In difesa Reja ritrova Paletta, che ha scontato la squalifica: al suo fianco Toloi e non Stendardo. A centrocampo Cigarini sostituisce De Roon, fermato dal giudice sportivo, in attacco conferme per D'Alessandro nel tridente con Gomez e Denis. In casa Genoa c'è Tachtsidis nell'undici titolare e non Dzemaili, uscito anzitempo contro la Sampdoria per un colpo al collo e portato successivamente in ospedale. In avanti Pavoletti-Suso. Primo tempo senza grandi emozioni. Atalanta costantemente nella metà campo avversaria ma il dominio bergamasco è sterile. Da segnalare per i padroni di casa un colpo di testa di Grassi al 5' che termina di poco a lato, un batti e ribatti al quarto d'ora in area rossoblù senza esito e una conclusione debole di Gomez che Perin para in due tempi. E allora l'occasione da gol più importante capita al Genoa nel recupero, quando una conclusione di Rincon viene deviata sulla traversa. In pratica l'unico vero spunto degli ospiti, che sì non rischiano nulla ma neppure creano. Pavoletti e Suso non pervenuti.

Nella ripresa il Genoa si scuote: pronti via e Burdisso mette fuori di testa. Pavoletti ci prova in due occasioni poi al 29' la grande occasione: cross di Laxalt dalla sinistra, Capel - entrato al ritorno in campo al posto di Suso - va al tiro, deviato in angolo. L'Atalanta non riesce a reagire. E arriva l'uno-due micidiale del Genoa. Al 34' Dzemaili (entrato per Rigoni) raccoglie un cross di Rincon, si coordina bene e di sinistro batte Sportiello; al 36' arriva il raddoppio di Pavoletti su traversone di Laxalt. Dentro Monachello per Bellini ed Estigarribia per Kurtic per l'Atalanta. Ed è proprio Monachello a sfiorare il gol. Ma non c'è più tempo per recuperare. Ossigeno Genoa, è crisi Atalanta.