Serie A: il Genoa scappa, ma l'Udinese è viva

17:47 - Botta e risposta a Marassi dove Genoa e Udinese pareggiano 1-1. Un risultato che sta stretto ai rossoblù di Gasperini che frenano la rincorsa verso l’Europa, mentre i friulani si tengono stretto un punto prezioso. E’ il Genoa a colpire per primo con De Maio che al 19’ risolve in mischia dopo un rimpallo tra Borriello e Wague. L’Udinese reagisce nella ripresa e trova il meritato pari al 68’ con una zampata di Thereau su cross di Widmer dalla destra.

Gasperini si affida al solito 3-4-3 con Borriello titolare al centro dell'attacco completato da Iago Falque e Perotti, mentre per l'Udinese c'è il giovanissimo Perica (classe '95) al posto di Di Natale, con il capitano bianconero che si accomoda in panchina. Dopo pochissimi secondi è subito il croato in prestito dal Chelsea a scuotere Marassi: De Maio si addormenta facendosi scippare la sfera da Perica, che si fa però ipnotizzare da Lamanna.

Ospiti con l'acceleratore pigiato nei primi 10', ma riportati a più miti consigli dalla traversa di Perotti: 11', l'ex Siviglia direttamente da calcio di punizione fa tremare il legno orizzontale della porta difesa da Karnezis. Il Grifone cresce e spiega le ali al 19', con De Maio: il difensore ex Brescia, su cross scoccato da Tino Costa, si vede aggiustare il pallone da un tocco di Wague e dall'area piccola fulmina Karnezis.

Cinquantesima presenza in Serie A festeggiata con gol per il francese. L'Udinese crea pochissimo dopo lo svantaggio, facendosi vedere dalle parti di Lamanna solo al 43', con un potente destro di Piris fuori di poco.

La ripresa comincia con un sinistro di Iago Falque dai 30 metri che per poco non beffa Karnezis: al 54' l'estremo difensore greco con un bel colpo di reni salva ancora una volta su Perotti, liberato bene alla conclusione da Bergdich.

La squadra di Stramaccioni al 56' cambia assetto (dentro Allan per Heurtaux, messo ko da un problema alla coscia) ed al 68', dopo due buone azioni sventate dalla difesa del Genoa, trova il pareggio con Thereau. Nasce tutto dall'iniziativa di Widmer, bravo a tenere vivo un pallone allontanato da Roncaglia e rimettere al centro dove Guilherme non arriva di testa ma libera l'inserimento dell'ex Chievo, al nono gol in campionato. La girandola dei cambi (Niang, Kucka e Lestienne per Borriello, Edenilson e Iago Falque) frutta pochissimo a Gasperini, che vede il suo Genoa rallentare in maniera immeritata per quanto costruito, specialmente nel primo tempo, ed alla luce di un rigore non dato (trattenuta vistosa di Wague su Borriello al 58').

Rossoblù che salgono così a quota 38 punti in classifica, a secco di vittorie dal 15 febbraio scorso. Per la banda di Stramaccioni è il terzo pareggio di fila: sufficiente per andare a +14 sul Cesena terzultimo ed ipotecare quasi certamente la salvezza.

LE PAGELLE

Perotti 6,5 - L'ex Siviglia catalizza su di sé le attenzioni della difesa friulana, creando spesso varchi sulla sua sinistra per Bergdich con movimenti eleganti e utili alla manovra. Gli manca solo il gol, e quella traversa colpita da calcio di punizione all’11' grida vendetta.

Tino Costa 6,5 - Alla terza presenza col Genoa fa vedere lampi della classe messa in mostra col Valencia: dal sinistro del "Canon zurdo" parte l'azione del gol di De Maio, ed in mezzo al campo non fa rimpiangere l'assenza di Bertolacci, interpretando bene entrambe le fasi.

Borriello 5,5 - Si vede ingiustamente negare un rigore, questo è vero, ma è ancora in netto ritardo di condizione rispetto agli altri ventuno in campo: litiga spesso col pallone e manca di intesa con Perotti e Iago Falque.

Allan 6,5 - Sarà un caso, ma con il suo ingresso in campo l'Udinese trova il pareggio: motore instancabile a centrocampo, oltre ad offrire copertura ai quattro dietro assicura il solito cambio di passo favorito da una potenza unica in Serie A. Indispensabile

Widmer 6,5 - Nonostante sul tabellino alla voce "marcatori" ci finisca Thereau, il gol é tutto suo: l'assist dello svizzero per l'1-1 è frutto di tenacia misto a visione di gioco. E non gli fa differenza giocare da terzino o esterno di un centrocampo a cinque.



IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 1-1

Genoa (3-4-3): Lamanna 6; Bergdich 6, Burdisso 6, De Maio 6,5; Edenilson 5,5 (74' Kucka 5,5), Roncaglia 5,5, Costa 6,5, Iago Falquè 6 (86' Lestienne sv); Rincon 5,5, Borriello 5,5 (76' NIANG 5,5), Perotti 6,5. A disp.: Prisco, Sommariva, Izzo, Marchese, Tambè, Laxalt, Mandragora, Pavoletti. All.: Gasperini 6.

Udinese (3-5-2): Karnezis 6; Gabriel Silva 6, Heurtaux 5,5 (56' Allan 6,5), Piris 6; Wague 5,5, Widmer 6,5, Guilherme 6, Kone 5,5 (69' Badu 5,5), Pinzi 5; Perica 6 (75' Di Natale sv), Thereau 6,5. A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Pasquale, Fernandes, Hallberg, Zapata, Aguirre, Geijo. All.: Stramaccioni 6.

Marcatori: 19' De Maio (G); 68' Thereau (U)

Arbitro: Mazzoleni

Ammoniti: Guilherme, Pinzi, Piris (U), Costa, Rincon (G)