Serie A: il Genoa batte 2-0 l'Empoli

Continua il momento nero dell'Empoli. Al Castellani il Genoa trova una vittoria 2-0 preziosissima nel finale. Per Mandorlini l'uomo della provvidenza è il solito Ntcham. Decisivo il francese con una rete a un minuto dalla fine. Proprio come era accaduto contro il Bologna. Ma questa volta il gol vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Nel finale il raddoppio lo segna Hiljemark nel più classico dei contropiedi.