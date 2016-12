Serie A, il Frosinone blocca la Lazio sullo 0-0

LA PARTITA

Sarà la stanchezza dell'Europa League, sarà la voglia di un Frosinone mai domo ma il filotto che Pioli aveva auspicato prima del match si ferma ancor prima di iniziare. Uno stop pesante in chiave sesto posto, con tanti rimpianti considerata la scarsa mole di gioco prodotta e, di conseguenza, i pericoli in area avversaria. Stride ancor di più la scelta di Felipe Anderson in panchina per tutti i novanta minuti mentre sia Djordjevic che Klose si confermano in periodo grigio. In tutto questo non deve essere tralasciato il merito del Frosinone, più che mai in corsa per la salvezza anche se contro una Lazio così andavano cercati i tre punti con più convinzione. Stellone esce soddisfatto dal confronto ma con un dubbio: quei venti minuti finali di apnea fisica (a cui ha sopperito la buona organizzazione tattica) sono preoccupanti in vista del rush finale?

Visto il momento positivo delle due squadre, non c'è stupore nel vedere un primo tempo equilibrato anche se purtroppo poco spettacolare. Il pallino del gioco ce l'ha, per evidenti motivi tecnici, la Lazio anche se il pressing ciociaro non lascia respirare Biglia, c'è sempre un giocatore del Frosinone sulla linea di passaggio dell'argentino. Così Pioli chiede agli esterni di spingere di più, il problema è che quando Candreva e Mauri (che ha libertà di agire un po' a tuttocampo) trovano il fondo poi sbagliano ripetutamente i cross. Le uniche occasioni degne di nota sono un tiro da posizione defilata di Candreva senza fortuna e una sparacchiata di Hoedt che non approfitta di un'errata uscita di Leali. Il Frosinone non sonnecchia, con Gori a proteggere la difesa e Sammarco e Frara a dare fastidio a Konko e Lulic, il 4-3-3 di Stellone si conferma vivace ma spuntato. Da Soddimo un solo tiro, debole, mentre Ciofani lavora bene in rifinitura ma non si vede mai dalle parti di Marchetti nonostante i gialloblù tentino spesso la verticalizzazione in ripartenza.

Sarà che ai tecnici va bene così ma la ripresa inizia senza cambi anche se Pioli si ricrede poco dopo, facendo entrare Keita. Lo spagnolo è variabile importante sulla sinistra offensiva ma è in una di quelle serate svagate, incide poco e quando tira centra praticamente sempre gli avversari. Il match, pian piano, diventa più piacevole perché le squadre si allungano e ci sono più spazi, sfruttati meglio dalla Lazio. Quella biancoceleste è una supremazia territoriale però sterile, non a caso è il Frosinone a spaventare Marchetti. Blanchard di testa da angolo manca di poco il gol mentre Ciofani si mangia tutto solo il vantaggio tirando in pancia al portiere laziale. Alla mezz'ora Milinkovic-Savic gira bene un cross di Lulic ma trova reattivo Leali mentre Klose, entrato poco prima, gira a vuoto. Alla fine i gialloblù, in calo fisico, stringono i denti mentre alla Lazio rimane il terzo 0-0 esterno consecutivo.