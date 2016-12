29 aprile 2015 Serie A: il Chievo si salva, il Cagliari affonda I gialloblù battono i sardi grazie ad un gol di Meggiorini e festeggiano la permanenza in A. Per la squadra di Festa è notte fonda

Il Chievo conquista la matematica certezza della salvezza con 5 gare di anticipo. Nella sfida valida per la 33esima giornata di Serie A i gialloblù sconfiggono 1-0 il Cagliari grazie ad una rete nel primo tempo di Meggiorini e salgono così a 40 punti in classifica, +16 proprio sui rossoblù e sul Cesena ormai ad un passo dalla retrocessione. La squadra di Festa resta addirittura in 9 uomini nel finale per le espulsioni di Murru e Cossu.

LA PARTITAMaran si affida al collaudato 4-4-2 con Paloschi e Meggiorini terminali offensivi. Tra i rossoblù Festa sceglie M'Poku dietro le punte Cop e Sau con Farias che a sorpresa parte dalla panchina. Passano appena 11 minuti e i padroni di casa sbloccano la partita con Meggiorini. Contropiede micidiale dei veneti con Paloschi bravo a servire un assist invitante al numero 69 che supera Diakité e con un preciso sinistro trafigge Brkic. I sardi accusano il colpo e non riescono più a farsi pericolosi dalle parti di Bizzarri ma si espongono invece alle ripartenze fulminanti dei gialloblù sempre insidiosi soprattutto con Paloschi, vicino al gol al 22' e al 41' . Nella ripresa Festa tenta le carte Conti e Farias e nei minuti iniziali i sardi riescono effettivamente ad alzare il baricentro ma Bizzarri resta indisturbato tra i pali. Il Chievo invece è bravo a colpire in contropiede e a non lasciare il minimo varco nella propria area. Al 73' è ancora Paloschi a mettersi in evidenza deviando in rete il cross perfetto di Schelotto dalla destra, ma la posizione dell'attaccante è oltre la linea dei difensori e Di Bello annulla il gol senza esitazioni. Nonostante lo svantaggio il Cagliari non mostra la grinta e la qualità necessaria per recuperare il match che deve addirittura terminare in 9 uomini per la doppia espulsione nel finale di Murru (rosso diretto) e Cossu (somma di ammonizioni). All'86' Farias ha l'unica vera palla gol dei 90 minuti ma il suo tiro termina di poco fuori a portiere battuto. Grazie a questa vittoria il Chievo sale a quota 40, a più 16 dal terzultimo posto di Cagliari e Cesena e quindi può festeggiare la salvezza con 5 giornate di anticipo. "Effetto Festa" già finito per il Cagliari, che resta a 24 punti e vede allontanarsi a 8 lunghezze il distacco dall'Atalanta, quartultimo. Nel prossimo turno i veneti saranno di scena a S. Siro contro l'Inter mentre il Cagliari ospiterà il Parma in una partita decisiva.

LE PAGELLEPaloschi 7 - Pericolo costante in area cagliaritana dove si fa largo senza troppi complimenti, approfittando delle leggerezze dei centrali rossoblù. Suo l'assist per il gol di Meggiorini che ha deciso il match. Sfiora anche la rete del 2-0.

Gamberini 7 - Sovrasta fisicamente e tecnicamente Sau chiudendo ogni varco al malcapitato attaccante cagliaritano che non riesce mai a rendersi concretamente pericoloso davanti a Bizzarri.

Meggiorini 7 - Un gol che vale oro o meglio salvezza matematica con 5 giornate d'anticipo. Sempre presente in tutte le azioni d'attacco gialloblù. Al 62' lascia spazio a Pellissier.

Murru 4,5 - Timido e impreciso in avvio. Fa vedere qualcosa di buono a inizio ripresa ma col passare dei minuti sembra perdere la fiducia come tutta la squadra. Al 83' perde la testa e si fa espellere con un rosso diretto per un brutto fallo su Izco.

Mpoku 5,5 - Decisamente poca roba. Prova ad "ubriacare" la difesa avversaria con dei dribling improbabili rendensosi alla lunga troppo prevedibile. Di fatto non dà mi la sensazione di poter far male. Gli manca il guizzo vincente.