Serie A, il Chievo riprende la Roma: 3-3 al Bentegodi

Non inizia bene il 2016 per la Roma , che non va oltre il pari a Verona contro il Chievo . Giallorossi due volte avanti con Sadiq (7') e Florenzi (37') ma il Chievo accorcia con Paloschi (44') e poi pareggia con Dainelli (13' st). Nuovo vantaggio romanista con la conclusione di Iago Falque al 26' della ripresa ma la punizione di Pepe a cinque minuti dalla fine premia Maran e fissa il definitivo 3-3 al Bentegodi .

LA PARTITA

Non sono positivi i segnali che la Roma lancia a Garcia, alla dirigenza, ai tifosi. E' vero che il tecnico francese deve rinunciare, tra infortunati e squalificati, a ben sette giocatori ma l'atteggiamento dei giallorossi una volta presa in mano la partita non può che lasciare dubbi. Un match che poteva essere portato a casa con un pizzico di voglia e intensità in più, e invece, tra debolezze mentali e crollo fisico, porta in dote alla Roma un solo punto. La giusta linea mediana tra la bravura del portarsi 2-0 e la leggerezza di farsi recuperare, la forza di crederci e ripassare in vantaggio e l'imperdonabile atteggiamento finale che poi ha portato al pari. Tra tre giorni si torna a giocare, dura che Pallotta prenda proveddimenti, ma la sfida dell'Olimpico diventa un crocevia fondamentale per Garcia (e Mihajlovic, visto che l'avversario sarà il Milan): chi perde, salta. Solo applausi, invece, per il Chievo che nella 500.ma partita in serie A si porta a casa un pareggio prezioso quanto meritato, per voglia e dedizione. La classifica, che già a fine 2015 sorrideva, rimane ottima e Maran ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Firenze.

Nella Roma del 4-3-3 improvvisato, soprattutto a centrocampo, spicca la tendenza a stare bassi per poi ripartire. Il Chievo prova a giochicchiare ma sembra dello stesso parere degli avversari, il problema è che quando perde palla al limite dell'area di rigore romanista poi son guai. Gervinho è una spina nel fianco di Gamberini e non è un caso che lo 0-1 arrivi proprio così: slalom dell'ivoriano, palla in mezzo che Frey chiude sui piedi di Sadiq, bravo a crederci. Nonostante manchi il consueto giro-palla, a Garcia sta bene così, perché spera nelle ripartenze di Salah e Gervinho con il Chievo costretto a creare gioco per pareggiare. Maicon in percussione centrale si fa respingere la conclusione da Bizzarri, Sadiq si mangia il raddoppio. Ma la Roma trova il gol grazie a Cesar, che regala pallone e sgroppata a Florenzi: 0-2. E qui si intravedono le prime crepe giallorosse, non è più difesa-contropiede ma difesa-difesa e la mancanza di Pjanic si fa sentire. Manolas salva su Cacciatore ma poi si fa fregare da Inglese che si gira, tira trovando l'imprecisa parata di Szczesny. La palla arriva lenta vicino alla linea, Paloschi si immola sul palo per insaccare.

Niente cambi nella ripresa (soprattutto per Maran, che ha già perso Gamberini e Meggiorini per infortunio nella prima frazione di gioco) ma la trama della partita rimane invariata. Il Chievo ci prova, con tutti i limiti del caso, eppure la Roma non sembra dare certezze granitiche. La conferma arriva al 13' quando Dainelli trova il gol, anticipando Manolas e sfruttando il cross di Birsa. Garcia guarda in panchina e non trova grosse alternative, eppure l'atteggiamento su calcio d'angolo offensivo non lascia ben sperare: solo in 3 a saltare, come se ci fosse poca voglia di scoprirsi. Iago Falque, cresciuto nella ripresa, prova a cambiare la storia della partita segnando con un tiro da fuori ma anche la tecnologia è contro la Roma. A cinque minuti dalla fine, infatti, la bella punizione di Pepe viene convalidata solo con l'aiuto della Goal Line Technology: la rimonta del Chievo è completata, Garcia torna di nuovo sulla graticola.