Serie A, il Chievo interrompe il digiuno: 2-1 al Carpi

LA PARTITAIl Chievo raccoglie i frutti del bel calcio seminato finora e interrompe un digiuno di vittorie che durava da ben sette turni di campionato: l'ultimo successo era datato 23 settembre contro il Torino. Poi, tanti applausi, belle prestazioni, ma pochi punti. Una mano gliela dà un Carpi davvero opaco, che senza Borriello (assente dell'ultima ora) perde la sua pericolosità offensiva. E poco importa che anche il Verona resti a quota 6 punti in classifica. La partita del "Braglia", del resto, non ha storia per un'ora. Gli ospiti chiudono l'incontro in meno di quindici minuti. Prima Inglese anticipa di testa Gabriel Silva su una punizione dalla destra, poi Meggiorini chiude con lo stesso compagno di squadra una bella combinazione e con un sinistro di mezzo volo raddoppia. I padroni di casa non reagiscono (solo un tiro a fil di palo di Mbakogu) e anzi Belec è costretto a un autentico miracolo alla mezz'ora, quando evita il tris su una zuccata a colpo sicuro di Cesar. A inizio ripresa il Carpi protesta per un fallo di mano in area proprio di Cesar, ma l'arbitro lascia correre. Il Chievo sembra controllare bene fino a quando uno sfortunato autogol di Gamberini (il pallone gli rimbalza addosso dopo che uno straordinario tiro di Letizia aveva centrato l'incrocio dei pali) fa vacillare le certezze della squadra di Maran. I ragazzi di Castori (espulso per proteste come il suo vice) prendono coraggio e al 25' Mbakogu mette fuori di un soffio di testa. Lo stesso attaccante nigeriano impegna Bizzarri con una grande girata allo scadere, ma non basta per rimettere in piedi una partita dai due volti.