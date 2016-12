Serie A: il Chievo affonda il Palermo

LA PARTITAMaran si affida alla coppia d'attacco Floro Flores-Meggiorini, spalleggiata da Birsa, per conquistare i punti sicurezza. Sull'altro fronte Novellino sceglie il tridente Vazquez-Gilardino-Trajkovski per ottenere una vittoria che sarebbe ossigeno puro per la classifica. Al 6' la partita si sblocca con Cacciatore, che sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra 'sporcato' da Meggiorini deve soltanto depositare il pallone in rete. Padroni di casa avanti. Doppio tentativo di Radovanovic senza fortuna poi ecco la prima vera fiammata del Palermo: Hiljemark cerca Gilardino, anticipato provvidenzialmente in angolo. E' un buon momento per gli ospiti, che al 27' trovano il gol del pareggio proprio con Gilardino, che servito in profondità da Brugman, calcia da terra e supera Bizzarri. La rete del pari galvanizza i rosanero, che guadagnano campo. Ma è Meggiorini ad avere sulla testa l'occasione del nuovo vantaggio: palla a lato. Scintille Floro Flores-Andelkovic: un giallo a testa.



Pronti via e al 7' arriva il raddoppio del Chievo a firma Rigoni. Male la difesa del Palermo sullo spiovente da destra di Cacciatore: il numero 4 gialloblù infila Sorrentino di testa. Dentro Inglese per Floro Flores nel Chievo, risponde Novellino - che a fine primo tempo aveva cambiato Hikjemark con Maresca - con Quaison per Brugman. Al 29' il Chievo chiude i conti: Meggiorini si procura una punizione, che Birsa infila nell'angolo basso alla sinistra di Sorrentino. Nel finale occasione per Andelkovic, che però calcia fuori. Il Chievo festeggia quota 40 superata (41 punti in classifica), il Palermo sempre più a fondo.