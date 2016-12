Serie A: il Carpi batte 2-1 il Frosinone, decide De Guzman su rigore

LA PARTITAVietato sbagliare. Al Braglia Carpi e Frosinone si affrontano in una fondamentale sfida salvezza. Castori punta su Mancosu, spalleggiato da Lollo. Mbakogu ha recuperato ma va in panchina, così come Lasagna. Stellone si affida al tridente Kragl-Ciofani-Dionisi. La posta in palio è altissima e si sente: primo tempo molto falloso e spezzettato, tanta la tensione in campo da una parte e dall'altra. Due squilli dei padroni di casa a opera di Cofie ma niente di più nei primi venti minuti di partita. L'equilibrio si spezza al minuto 27, quando Bianco, imbeccato da Lollo, si ritrova a tu per tu con Leali e lo beffa in uscita. Tardivo l'intervento del portiere degli ospiti, che nell'occasione rimedia anche una botta al mento. Immediata la reazione del Frosinone: Belec è attento sull'insidioso colpo di testa di Ciofani su cross di Pavlovic e poi sul finire del primo tempo su una conclusione di destro di Sammarco deviata da Zaccardo.



Nessun cambio a inizio ripresa. Dopo 10' Mancosu si ritrova sui piedi il pallone del possibile 2-0 ma l'attaccante del Carpi, servito da Di Gaudio, fallisce un rigore in movimento. Castori effettua il primo cambio; dentro Lasagna per Lollo. Il Frosinone ha una buona occasione sugli sviluppi di un angolo poi Stellone fa il doppio cambio: dentro Soddimo per Gori e Carlini per Kragl. Castori inserisce Crimi per Bianco. Al 26' arriva il pareggio degli ospiti con Dionisi con un sinistro da centro area sugli sviluppi di una punizione. Lo stesso Dionisi sarà poi costretto a uscire per infortunio. Quando ormai la gara sembra destinata a finire in pareggio, ecco l'episodio che la decide: Soddimo atterra Crimi in area. Per l'arbitro Banti è rigore, che De Guzman non sbaglia. Poi Crimi sfiora il tris ma il destro si stampa sulla traversa. Il Carpi vince la sfida salvezza. E sono tre punti d'oro: ora il Frosinone è distante un solo punti. Castori può sperare ancora.