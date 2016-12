Serie A: il Cagliari si salva, 2-2 con l'Udinese

18:49 - Si chiude con un pareggio il girone di andata di Udinese e Cagliari. La sfida del Friuli finisce 2-2: Joao Pedro firma il vantaggio rossoblù al 39', nella ripresa la squadra di Stramaccioni ribalta il risultato nel giro di un minuto grazie alle reti di Allan (55') e Thereau (56'), Avelar salva i sardi realizzando su rigore la rete del definitivo 2-2 al 91'. In classifica l'Udinese sale a 24 punti, il Cagliari resta terzultimo a quota 16.

LA PARTITA

Prima frazione modesta, con pochissime azioni degna di nota. I padroni di casa attaccano di più, spingendo soprattutto sulla destra, ma non riescono mai a mettere in condizione gli attaccanti di tirare. Solo al 26' Di Natale riesce a calciare nello specchio ma trova l'ex Brkic pronto alla parata. Non fa molto di più il Cagliari, che al 22' impegna Karnezis con un rasoterra angolato di Donsah. Al 39', però, proprio un'azione personale del ghanese mette in movimento Joao Pedro: il diagonale del brasiliano beffa il portiere e i sardi vanno sull'1-0. In chiusura di tempo l'Udinese perde Domizzi: distorsione alla caviglia, Stramaccioni lo sostituisce con Hallberg. I friulani ribaltano però la partita ad inizio ripresa: al minuto 55 Allan conclude una fuga in contropiede con un destro rasoterra dal limite che supera Brkic. 1-1. Passa un minuto e i bianconeri raddoppiano: cross dalla sinistra di Di Natale e colpo di testa vincente di Thereau per il 2-1 al 56'. I friulani sembrano padroni del campo ma i sardi non mollano: Zola butta in campo tutti gli attaccanti che ha, Sau, Farias e Cop, e costringe la squadra di Stramaccioni a difendersi. Al 76' uno spiovente di Avelar viene mancato da Karnezis in uscita, Hallberg rischia l'autorete deviando il pallone fuori a fil di palo. Al minuto 85 il portiere udinese devia in corner un insidioso diagonale di Farias. Al 91' il pareggio rossoblù: un cross di Farias, sfiorato da Sau è fermato con il braccio da Heurtaux e Di Bello fischia il penalty. Dagli undici metri Avelar trasforma per il definitivo 2-2. Prossimo turno a Empoli per i friulani mentre i sardi ospiteranno il Sassuolo.

IL TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 2-2

Udinese (3-5-1-1): Karnezis 6; Danilo 6, Domizzi 6 (47' pt Hallberg 6.5), Heurtaux 4.5; Piris 6.5, Bruno Fernandes 6, Allan 7, Kone 6, Gabriel Silva 5.5; Thereau 7, Di Natale 6 (43' st Pasquale sv)(22 Scuffet, 97 Meret, 18 Bubnjic, 32 Faraoni, 21 Hallberg, 23 Jadson, 96 Jaadi, 94 Aguirre). All. Stramaccioni 5.5.

Cagliari (4-3-2-1): Brkic 5.5; Pisano 5.5 (17'st Sau 6), Capuano 5, Rossettini 5.5, Avelar 5.5; Donsah 6.5, Crisetig 6, Dessena 6; Ekdal 6.5, Joao Pedro 6.5 (25'st Farias 6); Longo 5.5 (33'st Cop sv) (1 Colombi, 27 Cragno, 2 Gonzalez, 3 Murru, 24 Benedetti, 5 Conti, 17, 22 Hausbauer). All. Zola 6.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 39' pt Joao Pedro; 10' st Allan, 11' Thereau, 46' Avelar (rig.)

Ammoniti: Kone (U), Donsah, Longo, Dessena, Rossettini