Serie A: il Cagliari resta in vita, il Parma affonda

23:03 - Il Cagliari resta aggrappato alla Serie A. Contro il Parma (ormai retrocesso) arriva la seconda vittoria della gestione Festa-Suazo nel monday night della 34esima giornata. I rossoblù stendono 4-0 gli emiliani e salgono a 26 punti, -6 dall'Atalanta attualmente salva quando mancano quattro gare al termine del campionato. I gol portano la firma di Ekdal, Farias, M'Poku nel primo tempo e di Cop nella ripresa.

Festa schiera dal primo minuto M'Poku alle spalle di Cop e Farias. Per Donadoni coppia d'attacco omposta da Coda e Ghezzal. Passano 3 minuti e il Cagliari è già in vantaggio con Ekdal che scarica in rete un pallone vagante in area dopo un tocco involontario di Rossettini su colpo di testa di Ceppitelli. Il raddoppio rossoblù arriva al 14' con Farias che riceve palla da M'Poku, dribbla Costa e fredda Iacobucci (schierato al posto dello squalificato Mirante). Il Parma prova a reagire ma Coda non trova al 20' la porta da pochi passi. Al 38' il tris è servito: su passaggio di Cop, Pedro Mendes interviene goffamente, la palla arriva a M'Poku che infila sul primo palo. Al 42' Nocerino spedisce a lato una sfera ribattuta in area sarda mentre nel finale il Cagliari sfiora il poker ma Iacobucci salva tutto su Farias ed Ekdal prima dell'incredibile errore da due passi di Ceppitelli. Si chiude così sul 3-0 per i sardi uno scoppiettante primo tempo. Nella ripresa si abbassano i ritmi. Gobbi sfiora la traversa al 57' su cross di Mauri ma il Cagliari è letale e al 63' Cop segna la rete del 4-0 con un piattone facile facile di Avelar, arrivato sul fondo dopo uno scambio con M'Poku. Il Parma prova a tirare fuori l'orgoglio e ancora una volta è Gobbi a rendersi pericoloso calciando addosso a Brkic su assist di tacco di Palladino. Succede poco altro nel finale e così il Cagliari può festeggiare i 3 punti che lo tengono aggrappato alla Serie A.

Se vogliono salvarsi, i rossoblù dovranno cercare l’impresa di espugnare lo Stadium sabato prossimo contro la Juve distratta dal doppio impegno Champions col Real. Il Parma, invece, ospiterà domenica il Napoli lanciato nella rincorsa ad un posto nell’Europa che conta.

LE PAGELLE



FARIAS 7,5 – Sempre più veloce e rapido del marcatore diretto. Segna un gran gol e mantiene accese le speranze di A dei sardi mettendo al sicuro il risultato già dopo 14’

EKDAL 6,5 – Ha il merito di sbloccare subito la gara approfittando di una palla vagante in area ducale. Tanta corsa in mezzo al campo ma anche molta imprecisione

DESSENA 7 – Non perde un contrasto in tutti i 90 minuti. Dà il buon esempio ai compagni

VARELA 6,5 - Forse l’unico del Parma a provarci davvero, mette in pensiero la difesa sarda approfittando di una marcatura di Avelar molto allegra

GOBBI 6,5 – Capitano fino alla fine. Il più pericolo dei suoi sfiora un gran gol nel secondo tempo con un sinistro al volo a incrociare che avrebbe meritato miglior fortuna

COSTA 4,5 – Sempre in affanno sugli attacchi del Cagliari, cicca il pallone del 3-0 di Mpoku in piena area sbagliando l’intervento che intercetta il passaggio verso la punta



IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 4-0

Cagliari (4-3-1-2): Brkic 6,5; Avelar 6,5, Balzano 6, Ceppitelli 6,5, Rossettini 6; Dessena 7, Donsah 5 (1' st Crisetig 6,5), Ekdal 6,5; Mpoku 6,5 (37' st Longo sv); Cop 6,5, Farias 7,5 (23' st Barella 6). A disp.: Colombi, Cragno, Diakité, Joao Pedro, Sau. All.: Festa 7

Parma (3-5-2): Iacobucci 6; Costa 4,5, Feddal 5, Gobbi 6,5; Mendes 5, Jorquera 5,5, Mauri 6, Nocerino 5, Coda 5 (12' st Palladino 5,5); Ghezzal 5 (25' st Lila 6), Varela 6,5 A disp.: Bertozzi, Cassani, Lucarelli, Santacroce, Galloppa, Lodi, Mariga, Haraslin. All.: Donadoni 6

Arbitro: Irrati

Marcatori: 3' Ekdal, 14' Farias, 38' Mpoku, 17' st Cop

Ammoniti: Barella, Dessena, Mpoku (C), Coda (P)